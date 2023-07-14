Кристина Макаренко: «Очень хочу выполнить олимпийский норматив. Думаю, что могу этого добиться»

Бегунья Кристина Макаренко рассказала о желании выполнить олимпийский норматив.

Спорстменка одержала победу на 100-метровке на Кубке России в Жуковском с результатом 11,15 секунды.

«11,15 – это здорово, я повторила свой личный рекорд. Мне этого удалось добиться благодаря конкуренции на первых метрах. Также я решила для себя, что мне нужно успеть себя реализовать за те годы, которые мне остались в спорте. Четко знаю, что мне нужно сделать.

Подготовка нормальная, хотя есть небольшая травма, которая мне не позволяет бегать 200 метров. Но настрой хороший, очень хочу выполнить олимпийский норматив. Я думаю, что могу этого добиться, но для этого многое должно совпасть. Это и ветер в спину, и хорошо подобранное время для старта, и наличие конкуренции», – сказала .

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