Кристина Макаренко: «Призовые за российские турниры не покроют даже минимальный спонсорский контракт»

Легкоатлетка Кристина Макаренко высказалась о призовых на российских соревнованиях.

– Финансово ты сильно потеряла от отсутствия международных стартов?

– Нам сейчас платят призовые за участие в российских турнирах. Но даже при том, что я все выигрываю, я не покрою ими самый минимальный спонсорский контракт.

У меня был контракт с Puma, но в этом году он заканчивается, и нет предпосылок, что мы его продлим. По понятным причинам я им вряд ли сейчас интересна. Да и логистика нарушена: даже когда они мне хотели прислать форму, не могли. Так что пока бегаю в том, что осталось из прошлых коллекций.

– Получается, Puma тебя поддерживала даже во время отстранения?

– Финансово – почти нет. Мы договорились, что я получу контракт, как только выйду на международные старты. Но они все равно меня не бросали. Например, мы с Артемом в прошлом году месяц провели на сборах в Испании, которые оплатила Puma.

Мы тратим достаточно много денег на восстановление. Сюда входит питание, физиотерапия, биодобавки, всякие восстановительные штучки...Последнее время мы даже на сборы почти не ездим. Все необходимое есть дома, в Москве, и здесь готовиться гораздо комфортнее, – сказала Макаренко.