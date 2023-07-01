Макаренко о переходе в другую сборную: «Была попытка в прошлом году, не получилось. Теперь эта страница для меня закрыта»

Российская бегунья Кристина Макаренко высказалась о смене спортивного гражданства.

– Ты считала, сколько раз становилась чемпионкой России?

– Вроде больше 12, но точно не знаю.

– Как настроиться на 13-ю победу на одних и тех же соревнованиях?

– Когда выхожу на старт, я об этом не задумываюсь. Важно пробежать красиво, быстро и показать определенный результат. Скажем, победа с результатом 11,60 никакого удовлетворения мне не принесет.

– В прошлом году ты плакала в эфире фильма Вити Кравченко, только что выиграв чемпионат России. Твои слова: «Жалею, что в 2015 году рядом не было человека, который подсказал бы мне сменить паспорт».

– Я от этого не отказываюсь. Я очень люблю свой дом, город, страну, для меня здесь все родное. Но когда ты думаешь о карьере и понимаешь, что уже почти 7 лет прошли впустую...

Ирония в том, что в феврале 2022-го мне пришел допуск на международные соревнования. Я ждала его 6 лет. 6 лет мне по непонятным причинам не давали нейтральный статус, и вот допуск пришел! Мы уже чуть не взяли билеты в Белград на зимний чемпионат мира. А потом 24 февраля – и все, до свидания...

– Почему бы не сменить гражданство прямо сейчас?

– Мне кажется, уже поздновато. Не хочу вдаваться в подробности, но у нас с Артемом (Макаренко – муж, тоже легкоатлет – Sports.ru) была попытка в прошлом году. Не получилось, мы вернулись домой. Теперь эта страница для меня закрыта, – сказала Макаренко.