Кристина Макаренко: «В США даже дети понимают, что делать на дорожке. А у нас порой не понимают 30-летние»

Российская легкоатлетка Кристина Макаренко высказалась о результатах американских спринтеров.

– Почему американские и ямайские девушки бегут быстрее всех в мире?

– Мне кажется, главная причина – конкуренция. В США на студенческом чемпионате NCAA бывают результаты лучше, чем на Олимпийских играх. Гораздо проще прогрессировать, когда уровень твоих соперников очень высокий. Там даже на детских соревнованиях много забегов, и поразительно, что в самом раннем возрасте эти дети уже бегут правильно по технике. Они понимают, что нужно делать на дорожке, а у нас порой люди в 30 лет этого не понимают.

Еще один фактор: у них нет господдержки, и каждый спортсмен знает, что если он хочет получить контракт и нормально зарабатывать, то нужно думать головой.

– То есть в теорию о генетическом превосходстве темнокожих спринтеров ты не веришь?

– Конечно, что-то в этом есть. Но опять же вопрос к системе селекции: любой ребенок может быть талантлив – независимо от цвета кожи. Но у нас в России сейчас в принципе никакого отбора в легкой атлетике не ведется. Кто пришел в секцию, тот и занимается.

Мир развивается, появляется очень много нового в методике, а мы словно остались в прошлом веке. У нас почти нет молодых тренеров, потому что они не идут в легкую атлетику. Почти никто из специалистов не читает западную литературу, ничем не интересуется. Не смотрит блоги, ютуб, не пытается перенимать опыт ведущих спортсменов...

Мы с мужем стараемся, конечно, быть в курсе. Многие сильнейшие спринтеры выкладывают тренировки в соцсетях, а супруг еще находит всякие интересные книжки и подсовывает мне.

– Почему в мировой легкой атлетике такой бум высоких результатов?

– Наверное, тут, как и в любой сфере, где есть высокая конкуренция: если хочешь оставаться на уровне, нужно постоянно прибавлять и искать что-то новое.

Сейчас в мире совсем иначе организована подготовка, например, в каждой группе есть массажист, специалист по ЛФК. Если раньше они начинали работать со спортсменом, только когда он уже получил травму, сейчас это постоянная работа по ходу всей подготовки, направленная на то, чтобы травмы не случилось, – сказала .