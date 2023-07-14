Победитель 100-метровки на Кубке России Владислав Скулин получил переломы ключицы и локтя, упав на финише

Теги Бег сборная России травмы Кубок России Владислав Скулин Легкая атлетика

Победитель забега на 100 м на Кубке России получил переломы ключицы и локтя, упав на финише.

Владислав Скулин одержал победу на Кубке России в Жуковском с результатом 10,30 секунды. Сразу после финиша спортсмен неудачно упал на правое плечо, ему потребовалась помощь врачей.

«Предварительный диагноз – закрытый перелом правой ключицы, перелом головки левой локтевой кости, ссадина левого плеча.

Спортсмену потребуется госпитализация. После нее будет поставлен окончательный диагноз.

Предварительные сроки восстановления – два с половиной месяца», – сказал врач кареты скорой помощи, дежурящий на стадионе.

По словам медика, Скулина направят на более тщательное обследование в одну из больниц Жуковского.

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1 комментарий

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Agent Smith
Как говорил Фердинанд Порше: "Идеальный автомобиль пересекает финишную черту, а потом разваливается на части".
P. S. Это просто шутка. Здоровья спортсмену.
+4
0
+4
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