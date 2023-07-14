Победитель 100-метровки на Кубке России Владислав Скулин получил переломы ключицы и локтя, упав на финише
Победитель забега на 100 м на Кубке России получил переломы ключицы и локтя, упав на финише.
Владислав Скулин одержал победу на Кубке России в Жуковском с результатом 10,30 секунды. Сразу после финиша спортсмен неудачно упал на правое плечо, ему потребовалась помощь врачей.
«Предварительный диагноз – закрытый перелом правой ключицы, перелом головки левой локтевой кости, ссадина левого плеча.
Спортсмену потребуется госпитализация. После нее будет поставлен окончательный диагноз.
Предварительные сроки восстановления – два с половиной месяца», – сказал врач кареты скорой помощи, дежурящий на стадионе.
По словам медика, Скулина направят на более тщательное обследование в одну из больниц Жуковского.
P. S. Это просто шутка. Здоровья спортсмену.