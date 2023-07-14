Шубенков о возобновлении тренировок после перелома ключицы: «Занимаюсь всем, чем позволяет заниматься рука, чувствую себя хорошо»

Легкоатлет Сергей Шубенков рассказал о возвращении к тренировкам после перелома ключицы.

Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами сломал ключицу 22 июня в результате падения с мотоцикла.

«Практически на следующий день, как выписался из больницы, уже был на тренировке. Занимаюсь всем тем, чем позволяет рука заниматься, чувствую себя хорошо.

Врачи сказали, что надо умерить физические нагрузки на полгода и бытовую активность свести к минимуму, насколько это возможно, но на тренировки я все равно стал ходить. Пока получается.

Успею ли к чемпионату России – посмотрим, пока сказать сложно. По врачам еще надо будет немножко пройтись, через недели две можно будет делать выводы, куда я успеваю.

Может, это и легкие тренировки, но подыхаю на них как на настоящих», – со смехом сказал .