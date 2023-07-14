МОК о критике рекомендаций по допуску россиян европейскими правительствами: «Прискорбно, что они не поднимают вопрос о двойных стандартах»
МОК осудил негативную реакцию европейских правительств на рекомендации по допуску россиян.
В конце марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить россиян к международным соревнованиям в нейтральном статусе, однако это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.
«МОК принял к сведению негативную реакцию со стороны некоторых европейских правительств.
Прискорбно видеть, что некоторые правительства не хотят уважать большинство в олимпийском движении или автономию спорта, которую они требуют от других стран и восхваляют в бесчисленных речах и резолюциях ООН и Европейского союза.
Прискорбно, что эти правительства не поднимают вопрос о двойных стандартах, с которыми мы столкнулись во время консультаций.
Мы не видели от них ни одного комментария об их отношении к допуску спортсменов, чьи страны вовлечены в остальные 70 войн, вооруженных конфликтов и кризисов в мире.
Еще более прискорбно, что они грубо пренебрегают очень четким заявлением двух специальных докладчиков Совета ООН по правам человека, в то время как в других вопросах они всегда подчеркивают свои твердые просьбы об уважении прав человека.
Как заявил специальный докладчик ООН: «Идея не в том, что мы собираемся признавать права человека за людьми, которые похожи на нас и с которыми мы согласны в их действиях и поведении. Идея заключается в том, что любой человек имеет право не подвергаться дискриминации на основании своего паспорта».
Обсуждения и реакция олимпийского движения со всей очевидностью показывают, что эти правительственные и политические вмешательства даже укрепили единство олимпийского движения.
Все заинтересованные стороны еще раз предельно ясно дали понять: правительства не могут решать, какой спортсмен имеет право принимать участие в соревнованиях. Это стало бы концом международного спорта в том виде, каким мы его знаем. Все заинтересованные стороны олимпийского движения очень обеспокоены этим.
Тот факт, что обе стороны в этом противостоянии недовольны, может свидетельствовать о том, что МОК нашел некую золотую середину, на основании которой все стороны могут двигаться вперед, чтобы внести свой вклад во взаимопонимание и мир», – говорится в заявлении МОК.
«И позиция России, и позиция Украины противоречат олимпийской хартии». Программная речь Томаса Баха
Участник команды имеет другой паспорт что ли? Специальные представители ООН ничего не говорят про команды или место работы, но вы решили добавить свое.
Но зато типа пнули остальных. Так может для остальных стран ввести ограничение аналогичные?
В общем мало чего нового. Очередной популизм
В этой ситуации гораздо честнее выглядят именно те страны, которые заявляют свой протест против участия наших спортсменов. В отличие от Баха и Ко , которые сочиняют унизительные условия для российских спортсменов в поисках предателей.
Именно Мок в лице Баха и придумал эти двойные стандарты, когда из всех военных конфликтов решили отстранить только Россию.
Сейчас же российские офицеры массово гибнут от таких ударов, есть случаи гибели российских генералов. Можешь себе представить чтобы советские генералы погибли от ракетных ударов в тыловом городе СССР? И чтобы после этого не было бы никакой реакции.
Вот и я не могу, так что здесь даже нечего писать про уважение.
https://lenta.ru/news/2023/06/13/pogib/
https://www.rbc.ru/politics/12/07/2023/64aeb9549a794724dbec2db9