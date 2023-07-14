МОК о критике рекомендаций по допуску россиян европейскими правительствами: «Прискорбно, что они не поднимают вопрос о двойных стандартах»

Теги МОК Олимпийская сборная России ООН Политика Легкая атлетика

МОК осудил негативную реакцию европейских правительств на рекомендации по допуску россиян.

В конце марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить россиян к международным соревнованиям в нейтральном статусе, однако это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

«МОК принял к сведению негативную реакцию со стороны некоторых европейских правительств.

Прискорбно видеть, что некоторые правительства не хотят уважать большинство в олимпийском движении или автономию спорта, которую они требуют от других стран и восхваляют в бесчисленных речах и резолюциях ООН и Европейского союза.

Прискорбно, что эти правительства не поднимают вопрос о двойных стандартах, с которыми мы столкнулись во время консультаций.

Мы не видели от них ни одного комментария об их отношении к допуску спортсменов, чьи страны вовлечены в остальные 70 войн, вооруженных конфликтов и кризисов в мире.

Еще более прискорбно, что они грубо пренебрегают очень четким заявлением двух специальных докладчиков Совета ООН по правам человека, в то время как в других вопросах они всегда подчеркивают свои твердые просьбы об уважении прав человека.

Как заявил специальный докладчик ООН: «Идея не в том, что мы собираемся признавать права человека за людьми, которые похожи на нас и с которыми мы согласны в их действиях и поведении. Идея заключается в том, что любой человек имеет право не подвергаться дискриминации на основании своего паспорта».

Обсуждения и реакция олимпийского движения со всей очевидностью показывают, что эти правительственные и политические вмешательства даже укрепили единство олимпийского движения.

Все заинтересованные стороны еще раз предельно ясно дали понять: правительства не могут решать, какой спортсмен имеет право принимать участие в соревнованиях. Это стало бы концом международного спорта в том виде, каким мы его знаем. Все заинтересованные стороны олимпийского движения очень обеспокоены этим.

Тот факт, что обе стороны в этом противостоянии недовольны, может свидетельствовать о том, что МОК нашел некую золотую середину, на основании которой все стороны могут двигаться вперед, чтобы внести свой вклад во взаимопонимание и мир», – говорится в заявлении МОК.

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31 комментарий

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Андрей Балабаев
Опять выступили за всё хорошее против всего плохого и опять ничего не сделают. А бах в российской чиновничьей системе не затерялся бы
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Геннадий Тёкин
Все решает дядя Сэм и зеленая бумажка(.
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Jedef
Не, конечно, всё верно. На словах. Да и только если не вдаваться в детали. А там начинаются подвохи. А именно: почему командные дисциплины отстранены (да даже силовые ведомства - ведь спорт вне политики, да?), критика правительств озвучена, а дальше что (пустота?), ведь Россию до сих пор не приглашают 26 июля даже в таком виде.
+21
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Christian
даже у МОК передоз "этодругина"
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VDX00
Да ладно. Вы такие же лицемеры.
Участник команды имеет другой паспорт что ли? Специальные представители ООН ничего не говорят про команды или место работы, но вы решили добавить свое.
Но зато типа пнули остальных. Так может для остальных стран ввести ограничение аналогичные?

В общем мало чего нового. Очередной популизм
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cheepta
На удивление адекватно
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Алеся Ткаченко
Но на ОИ мы россиян все равно не пустим даже в нейтральном статусе
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maripous
Отречение от своей страны, флага и армии-это не золотая середина, а дискриминация российских спортсменов со стороны МОК.
В этой ситуации гораздо честнее выглядят именно те страны, которые заявляют свой протест против участия наших спортсменов. В отличие от Баха и Ко , которые сочиняют унизительные условия для российских спортсменов в поисках предателей.
Именно Мок в лице Баха и придумал эти двойные стандарты, когда из всех военных конфликтов решили отстранить только Россию.
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Геннадий Тёкин
Ответ заблокированному пользователю
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Так нас и белорусов отстранили потому что мы еще не все задачи по СВО выполнили?
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Tatiana Klm
Ответ Melnikov1968
Позиция МОК: усидеть на двух стульях, на елку залезть и одно место не ободрать, а также и рыбку с’есть….
И косточкой не подавиться))
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Геннадий Тёкин
Ответ DenSpM
А какие территории Ирака или Афгана приняли в состав США?
Они не принимают территории, они просто берут там что захотят, как например нефть в Сирии.
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Геннадий Тёкин
Ответ заблокированному пользователю
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Что же тогда американцев и их союзников не отстраняли когда они обгадились в Ираке или Афгане?
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And-Rover
Двойные стандарты с 1945 года идут. МОК в дебрях всё время сидел.
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Gepard_GRIN
Ответ Igor Pivovarov
Бяда. А лучше бы ракеты и танки. Сарматушка версус бумажка.
И ракеты дяди Сэма.
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wlad wasew
ЛГБТ
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Бартоломью Робертс
По поводу двойных стандартов Бах должен спросить, в первую очередь, с себя.
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Геннадий Тёкин
Ответ заблокированному пользователю
Как будто это дядя Сэм виноват, что дядя бывший кгбшник провалился со своей спецоперацией.
Сам то понял что написал?
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Ответ Геннадий Тёкин
Сам то понял что написал?
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Normic
Этот МОК такие клоуны
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Ответ Геннадий Тёкин
Так нас и белорусов отстранили потому что мы еще не все задачи по СВО выполнили?
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Роман Цыренков
Пора к психологу начать ходить людям из МОК. Потому что, когда человек в один день убеждает всех в одном, а на следующем - в противоположном, то это называют раздвоением личности. На лицо биполярное расстройство, справиться с которым они просто уже не в силах.
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Геннадий Тёкин
Ответ заблокированному пользователю
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Так это из уважения нас давили санкциями за ввод войск в Афган?
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Lala M
Ответ DenSpM
А какие территории Ирака или Афгана приняли в состав США?
А каким боком территории Ирака или Афгана относятся к США? Когда как территория Ухани на 60% русская, на остальные польская, румынская и т.д.? Когда это Малороссия была уханьской и Крым когда? Киев куплен русскими у Поляков навсегда! А Афганистан и Ирак каким боком у Америке?
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Alfred Duma
Ответ Геннадий Тёкин
Так это из уважения нас давили санкциями за ввод войск в Афган?
И все же СССР уважали куда больше. Я вот не припомню чтобы кто-то в открытую давал крылатые ракеты большой дальности для нанесения ударов по расположению советских офицеров в глубоком тылу.

Сейчас же российские офицеры массово гибнут от таких ударов, есть случаи гибели российских генералов. Можешь себе представить чтобы советские генералы погибли от ракетных ударов в тыловом городе СССР? И чтобы после этого не было бы никакой реакции.
Вот и я не могу, так что здесь даже нечего писать про уважение.

https://lenta.ru/news/2023/06/13/pogib/
https://www.rbc.ru/politics/12/07/2023/64aeb9549a794724dbec2db9
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