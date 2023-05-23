Олег Матыцин: «Развитие и расширение спортивного сотрудничества с Китаем является приоритетным направлением для нашей страны»

Теги Владимир Путин Олимпийская сборная России сборная Китая Олег Матыцин Легкая атлетика

Олег Матыцин назвал развитие сотрудничества с Китаем приоритетным направлением.

«За годы работы подкомиссия зарекомендовала себя эффективным механизмом конструктивного диалога по всем вопросам спортивной повестки. Развитие и расширение спортивного сотрудничества с Китаем является приоритетным направлением для нашей страны и президента РФ Владимира Путина.

Наши ведомства продолжают совместную работу по реализации перекрестных Годов – на территории России проведено порядка 150 мероприятий, впереди еще порядка 300 спортивных и официальных мероприятий на территории России и Китая, в том числе в рамках межрегионального и приграничного сотрудничества», – рассказал Матыцин.

«Двусторонние отношения России и Китая в сфере спорта продолжают развиваться и вступают на новый этап работы.

Наше управление придает большое значение этой работе – мы наладили сотрудничество в направлениях массового спорта, спорта высших достижений, научного сотрудничества.

Россия оказала поддержку в проведении тренировочных мероприятий по различным видам спорта. Между нами установились дружественные профессиональные связи, будем рады развивать их», – отметил заместитель руководителя Главного государственного управления по физической культуре и спорту Китая Лю Гоюн.

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18 комментариев

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BlackJet
для Китая Россия как блоха для слона, когда уже наши чиновники начнут это понимать?
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Olga.t
Ответ Fullhouse
Это уже китайцам решать, играть со своими вассалами или нет
Да, в любой момент Китай может развернуться лицом к мировому спорту, а к в России задом.
У Китая есть только собственные интересы, никакой мифической дружбы.
+14
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Влад Путман
Его хозяин загнал страну под каблук Китая. Многим поколениям придётся это расхлёбывать. А он тут втирает как же всё хорошо.
+15
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Лека-Лека
Играть в дружбу с азиатами себе дороже. Они понимают только позицию силы.
+9
-3
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Татьяна Солотина
Не " является", а стало. Если для Запада вы стали, как прокажённые, то приходится приткнуться к Китаю, который вас пока терпит.
+15
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Fullhouse
Это уже китайцам решать, играть со своими вассалами или нет
+13
-13
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Александр Колодин
А как же Африка? Наши чернокожие друзья могут обидеться...
+7
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Ворона26
Китайский начинай учить, Матицын. "Русские и китайцы -братья навек"-страна уже распевала 60 лет назад, но не заладилось
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Realist2022
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Ответ BlackJet
для Китая Россия как блоха для слона, когда уже наши чиновники начнут это понимать?
Вон Китай уже создаёт военные союзы с Казахстаном, Кыргызстаном, Узбекистаном + Армения уже туда просится. Но Россию Китай позвать забыл
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milan_lia
Ответ Лека-Лека
Играть в дружбу с азиатами себе дороже. Они понимают только позицию силы.
и надо сказать, что силы у них больше )) и в качественном и в количественном выражении
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