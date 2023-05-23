Олег Матыцин: «Развитие и расширение спортивного сотрудничества с Китаем является приоритетным направлением для нашей страны»

Олег Матыцин назвал развитие сотрудничества с Китаем приоритетным направлением.

«За годы работы подкомиссия зарекомендовала себя эффективным механизмом конструктивного диалога по всем вопросам спортивной повестки. Развитие и расширение спортивного сотрудничества с Китаем является приоритетным направлением для нашей страны и президента РФ Владимира Путина.

Наши ведомства продолжают совместную работу по реализации перекрестных Годов – на территории России проведено порядка 150 мероприятий, впереди еще порядка 300 спортивных и официальных мероприятий на территории России и Китая, в том числе в рамках межрегионального и приграничного сотрудничества», – рассказал .

«Двусторонние отношения России и Китая в сфере спорта продолжают развиваться и вступают на новый этап работы.

Наше управление придает большое значение этой работе – мы наладили сотрудничество в направлениях массового спорта, спорта высших достижений, научного сотрудничества.

Россия оказала поддержку в проведении тренировочных мероприятий по различным видам спорта. Между нами установились дружественные профессиональные связи, будем рады развивать их», – отметил заместитель руководителя Главного государственного управления по физической культуре и спорту Китая Лю Гоюн.