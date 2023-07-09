Журова о допуске России к Азиатским играм: «МОК так страхуется, чтобы россияне смогли пройти отбор на Олимпиаду»

Теги Светлана Журова МОК Олимпийская сборная России Азиатские игры Париж-2024 Легкая атлетика

Светлана Журова оценила допуск российских спортсменов к Азиатским играм.

«МОК так страхуется, чтобы россияне смогли пройти отбор на Олимпиаду. И если через год геополитическая ситуация изменится, то у кого-то уже будет квалификация на Игры.

Но пока много неясностей, непонятно, как люди поедут на соревнования, но медали завоевать не смогут.

Еще сыграло то, что Азиатские игры пройдут в Китае, где российским спортсменам смогут обеспечить безопасность», – рассказала депутат Госдумы.

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2 комментария

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Алекс Ну
Мисс мега-аналитик. Как же достали эти говорящие головы из Госдумы. Глупые, никчёмные людишки.
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СИ
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Журова, так все таки - что рекомендуешь? Куда грести, к кому «прислониться» Великой стране. Россия? Это про спорт
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