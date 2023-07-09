Журова о допуске России к Азиатским играм: «МОК так страхуется, чтобы россияне смогли пройти отбор на Олимпиаду»
Светлана Журова оценила допуск российских спортсменов к Азиатским играм.
«МОК так страхуется, чтобы россияне смогли пройти отбор на Олимпиаду. И если через год геополитическая ситуация изменится, то у кого-то уже будет квалификация на Игры.
Но пока много неясностей, непонятно, как люди поедут на соревнования, но медали завоевать не смогут.
Еще сыграло то, что Азиатские игры пройдут в Китае, где российским спортсменам смогут обеспечить безопасность», – рассказала депутат Госдумы.
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