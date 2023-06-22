Елена Исинбаева может остаться членом МОК. Проверка в ее отношении завершена (NTB)

Теги Елена Исинбаева сборная России жен МОК прыжки с шестом Политика Легкая атлетика

Елена Исинбаева может остаться членом МОК, несмотря на связь с российской армией.

Об этом сообщает норвежский портал NTB со ссылкой на комитет по этике Международного олимпийского комитета (МОК). 

Ранее стало известно, что МОК инициировал проверку в отношении Исинбаевой на причастность к вооруженным силам РФ. 

«Вся необходимая работа выполнена», – прокомментировал директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

Он не уточнил, уволилась ли Исинбаева, имеющая звание майор, со службы. 

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20 комментариев

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Borsiano
Интересно, Лена перестала быть доверенным лицом Путина и членом Путин Тим? И теперь просто жительница Монако, никак не связанная с нынешней российской властью?
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Рус Киссенжер
уволилась ли? кто ей разрешит? зачмырят и в тюрьму посадят. дискредитация армии.
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Михаил Пригода
Ответ Геннадий Тимченко
В ноябре 2017 года вступила в движение Putin Team ~ даже если уволилась, никто её трогать не будет - более чем лояльна действующей российской власти🤣
А в 20-ом была главным агитатором изменений конституции России
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Alex1104
Альбер заступился?
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Григорий Иванченко
юниорам на Уимблдон нельзя, а исимбаевой в мок можно)) л-логика
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Viks
Исинбаева много лет получает деньги от министерсва обороны за офицерское звание, то есть за ни за что - пора долги отдавать.
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La Gushka
двойное гражданство Россия-Монако не предполагает службу в российской армии. Так что белая и пушистая возле рулетки.
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Геннадий Тимченко
Ответ Рус Киссенжер
уволилась ли? кто ей разрешит? зачмырят и в тюрьму посадят. дискредитация армии.
В ноябре 2017 года вступила в движение Putin Team ~ даже если уволилась, никто её трогать не будет - более чем лояльна действующей российской власти🤣
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Иван_Флягин
Ответ Григорий Иванченко
юниорам на Уимблдон нельзя, а исимбаевой в мок можно)) л-логика
Чудеса европейской бюрократии. Всё нормально.
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juventus97@vk.com
Елена Исинбаева может стать членом МОК. Проверка в ее отношении завершена (NTB)
Сначала прочитал...
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Михаил Пригода
Ответ SerVer
Да, интересная книжка. Читал, было дело.
Зато Елена, как мы помним, этого не делала)
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Рус Киссенжер
Ответ Михаил Пригода
А в 20-ом была главным агитатором изменений конституции России
тогда привет от МОК.
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Джа-Джа Бинкс
Ответ Рус Киссенжер
уволилась ли? кто ей разрешит? зачмырят и в тюрьму посадят. дискредитация армии.
Да про неё уже сто лет как не слышно. Такие проблемы может её и не волнуют уже.
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SerVer
Ответ Михаил Пригода
А в 20-ом была главным агитатором изменений конституции России
Да, интересная книжка. Читал, было дело.
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Назар Игорь
А анализ мочи брали? Идиотизм в кубе.
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mold-cel
не знаю как она как член мок, но с толстой и длинной палкой прыгала хорошо
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Лев Каменев
А как жительница Монако может быть связана с Россией? Отстаньте уже от обычной жительницы Западной Европы
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Ollll
Из Монты Карлы легко проверить, все рядом 🤮
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selso99
У проверяющих появилась новая недвижимость. Поздравляю.
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