Елена Исинбаева может остаться членом МОК. Проверка в ее отношении завершена (NTB)
Елена Исинбаева может остаться членом МОК, несмотря на связь с российской армией.
Об этом сообщает норвежский портал NTB со ссылкой на комитет по этике Международного олимпийского комитета (МОК).
Ранее стало известно, что МОК инициировал проверку в отношении Исинбаевой на причастность к вооруженным силам РФ.
«Вся необходимая работа выполнена», – прокомментировал директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.
Он не уточнил, уволилась ли Исинбаева, имеющая звание майор, со службы.
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