Елена Исинбаева может остаться членом МОК. Проверка в ее отношении завершена (NTB)

Елена Исинбаева может остаться членом МОК, несмотря на связь с российской армией.

Об этом сообщает норвежский портал NTB со ссылкой на комитет по этике Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее стало известно, что МОК инициировал проверку в отношении Исинбаевой на причастность к вооруженным силам РФ.

«Вся необходимая работа выполнена», – прокомментировал директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

Он не уточнил, уволилась ли Исинбаева, имеющая звание майор, со службы.