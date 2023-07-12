Сборная Италии представила форму для Олимпиады-2024 в Париже от Armani.

Armani сотрудничает с итальянской сборной с Лондона-2012.

В презентации формы приняли участие серебряный призер Рио-2016 по волейболу Симон Джанелли и бронзовый призер Токио-2020 по художественной гимнастике Алессия Маурелли.

На рубашках-поло и футболках изображено начало государственного гимна Италии, а первый куплет напечатан внутри курток.

«Мое партнерство с НОК Италии началось в 2012 году и продолжается с обоюдным удовлетворением.

Меня всегда вдохновляет поиск новых решений для спортивной формы, которая должна сочетать в себе элегантность стиля и практичность.

Для сборной Италии в я создал функциональную, но элегантную одежду, предназначенную для того, чтобы выделить команду и передать сильное чувство национальной принадлежности наших спортсменов», – рассказал Джорджио Армани.