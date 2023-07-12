Сборная Италии представила форму для Олимпиады-2024 в Париже от Armani

Теги фото сборная Италии Париж-2024 стиль Симон Джанелли Алессия Маурелли Легкая атлетика

Сборная Италии представила форму для Олимпиады-2024 в Париже от Armani.

Armani сотрудничает с итальянской сборной с Лондона-2012. 

В презентации формы приняли участие серебряный призер Рио-2016 по волейболу Симон Джанелли и бронзовый призер Токио-2020 по художественной гимнастике Алессия Маурелли.

На рубашках-поло и футболках изображено начало государственного гимна Италии, а первый куплет напечатан внутри курток.

«Мое партнерство с НОК Италии началось в 2012 году и продолжается с обоюдным удовлетворением.

Меня всегда вдохновляет поиск новых решений для спортивной формы, которая должна сочетать в себе элегантность стиля и практичность.

Для сборной Италии в Париже я создал функциональную, но элегантную одежду, предназначенную для того, чтобы выделить команду и передать сильное чувство национальной принадлежности наших спортсменов», – рассказал Джорджио Армани.

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12 комментариев

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Alex1104
"Сегодня на мне костюм от Valentino.
— От Валентино? Я думал, это твой."
+15
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Alex1104
Ответ несахар
сборная россии представила форму от чебоксарского текстильного дома
Такие треники и в Бангладеш состряпают на раз.
+8
-3
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Irina Kistler
Понятно Армани старый уже не видит, но есть же помощники! Хорошо что подписали, так не узнать
+2
-2
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Лека-Лека
Очень мрачно. Если бы не надпись, никогда бы не проассоциировала с Италией.
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di Malkovich
Интересно, что значит W на надписи ITALIA?
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NW2
ЕА7 - это тот же рибок
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kulik13
Ответ Лека-Лека
Очень мрачно. Если бы не надпись, никогда бы не проассоциировала с Италией.
Да, на фото 5 человек и какая-то улыбка.)
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