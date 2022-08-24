PETA призвала не допустить заключение спонсорского соглашения между Парижем-2024 и холдингом LVMH, бренды которого используют натуральный мех

Вице-президент организации PETA (Люди за этичное обращение с животными) Мими Бекечи написала письмо главе Международного олимпийского комитета ( ) с просьбой не допустить заключение соглашения о спонсорстве между Олимпиадой-2024 в Париже и холдингом LVMH.

LVMH владеет Louis Vuitton, Christian Dior, Fendi, Givenchy и другими люксовыми брендами.

Бекечи считает допустимым спонсорство от LVMH и других компаний «только в том случае, если они согласятся прекратить продажу изделий из меха и экзотических шкур, производство которых, по мнению экспертов, повышает риск будущих пандемий».

«В отличие от более дальновидных брендов, таких как Chanel и Burberry, которые отказались от меха и экзотических шкур, LVMH до сих пор не действовала ответственно и продолжает рисковать здоровьем людей, продавая норковые шубы и сумки из питона.

Мы все знаем, какие ужасные потери нанес COVID-19, унеся жизни людей по всему миру, поэтому будет вопиюще, если следующие Олимпийские игры проспонсирует компания, которая поддерживает эти опасные отрасли», – говорится в письме Бекечи.

Вице-президент PETA также напомнила, что животные, чьи шкуры и меха используются люксовыми брендами, «содержатся в условиях, сравнимых с теми, что были на рынках в Ухане, откуда, как полагают, распространилась пандемия .

О том, будет ли LVMH спонсировать Игры-2024, на данный момент официально не сообщалось.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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