«Французская элегантность и смелые цвета»: оргкомитет Парижа-2024 представил пиктограммы видов спорта

Теги фото Париж-2024 Легкая атлетика

Организационный комитет летней Олимпиады-2024 в Париже представил пиктограммы видов спорта. 

«Новые визуальные образы Игр сочетают в себе французскую элегантность и смелые цвета, а 62 спортивных пиктограммы служат «знаками чести», символизирующими принадлежность владельца к спортивной семье», – говорится в пресс-релизе. 

Каждая пиктограмма состоит из трех графических элементов: оси симметрии, изображения земли и изображения вида спорта. 

Фото большего размера здесь.

ФОТО: официальный сайт Международного олимпийского комитета. 

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15 комментариев

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expertmer2020
Для восприятия пиктограмм - нужны 100 грамм.
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Иван_Флягин
Бомба! Однозначно лучший дизайн в истории олимпиад.
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Zeitgeist Zeppelin
Много мелких деталей - непрактично для приложений и небольших экранов. Чтобы уловить смысл надо иногда прям подумать, что плохо для навигации, например. Много похожих (футбол и гандбол, гольф и хоккей и т.д.). В целом результат близок к провальному.
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DynamoUfa
Не оч
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Michael Boldyrev
Ответ MaksD
Колхозники, даже Лебедев делает лучше... скейтбординг - лейкопластырь, каное - молоток без ручки, теннис - вентель... Позорище безрукое..
Так это Лебедев планку задрал)) Ведь "на словах он х. простой, а на деле - сын Толстой".
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dimonivanov
Очень хлебная тема для организаторов викторин, квизов и т.д. Теперь везде будут вопросы из серии "угадай зашфированный спорт".
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Michael Boldyrev
От разнообразия смелых цветов в глазах рябит.
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MaksD
Колхозники, даже Лебедев делает лучше...
скейтбординг - лейкопластырь, каное - молоток без ручки, теннис - вентель... Позорище безрукое..
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Илья Ярославцев
Ответ Mr.Bean
Сразу чёт вспомнился квновский номер Примы про эмблемы) "А это братцы - вольная борьба"
Легендарная команда была!
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Sadikov
если не смотреть описание видов спорта , то некоторые пиктограммы больше на ребусы похожи
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Mr.Bean
Сразу чёт вспомнился квновский номер Примы про эмблемы)
"А это братцы - вольная борьба"
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garp
любопытно
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U. M. A. Muhammad
Все новое, хорошо забытое старое. Напоминает советские брошюры.
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Лизавета Анна -Мария
"смелые цвета"..... Радужные что ли? )
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Алексей Костарев
Белый - это элегантность
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