«Французская элегантность и смелые цвета»: оргкомитет Парижа-2024 представил пиктограммы видов спорта

Организационный комитет летней Олимпиады-2024 в представил пиктограммы видов спорта.

«Новые визуальные образы Игр сочетают в себе французскую элегантность и смелые цвета, а 62 спортивных пиктограммы служат «знаками чести», символизирующими принадлежность владельца к спортивной семье», – говорится в пресс-релизе.

Каждая пиктограмма состоит из трех графических элементов: оси симметрии, изображения земли и изображения вида спорта.

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ФОТО: официальный сайт Международного олимпийского комитета.