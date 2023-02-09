«Французская элегантность и смелые цвета»: оргкомитет Парижа-2024 представил пиктограммы видов спорта
Организационный комитет летней Олимпиады-2024 в Париже представил пиктограммы видов спорта.
«Новые визуальные образы Игр сочетают в себе французскую элегантность и смелые цвета, а 62 спортивных пиктограммы служат «знаками чести», символизирующими принадлежность владельца к спортивной семье», – говорится в пресс-релизе.
Каждая пиктограмма состоит из трех графических элементов: оси симметрии, изображения земли и изображения вида спорта.
Фото большего размера здесь.
ФОТО: официальный сайт Международного олимпийского комитета.
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