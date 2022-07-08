Кастер Семеня впервые с 2017 года выступит на чемпионате мира по легкой атлетике. Она пробежит 5000 м

Кастер Семеня вошла в список участников чемпионата мира-2022 по легкой атлетике. Она выступит на дистанции 5000 м.

В последний раз Семеня, которая является двукратной олимпийской чемпионкой в беге на 800 м, выступала на чемпионате мира в 2017 году.

От участия в ЧМ-2019 она была отстранена из-за новых правил , согласно которым легкоатлетки, выступающие на дистанциях от 400 м до мили, должны снижать уровень тестостерона до 5 нмоль/л при помощи гормональных препаратов.

Из-за этих правил Семеня подавала в CAS иск, который был отклонен в мае 2019 года. Позже она обращалась в Федеральный суд Швейцарии, но там также отклонили апелляцию.

Спортсменка планировала выступить на дистанции 5000 м на Олимпиаде-2020 в Токио, но не смогла выполнить норматив.

Чемпионат мира-2022 пройдет в американском Юджине с 15 по 24 июля.

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