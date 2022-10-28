Сергей Бубка покинет пост главы Национального олимпийского комитета Украины (ТАСС)
Олимпийский чемпион в прыжках с шестом Сергей Бубка покинет пост главы Национального олимпийского комитета Украины.
Он не будет выставлять свою кандидатуру на выборах главы организации, которые пройдут 17 ноября.
Сообщается, что Бубка решил поддержать на выборах министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта. Также на должность претендует борец и депутат Жан Беленюк.
Сергей Бубка возглавлял НОК Украины с 2005 года.
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