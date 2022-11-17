Олимпийский чемпион Вадим Гутцайт избран главой Национального олимпийского комитета Украины

Теги Сергей Бубка НОК Украины Вадим Гутцайт Жан Беленюк Легкая атлетика

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт избран президентом Национального олимпийского комитета (НОК) страны. 

«Вадим Гутцайт стал новым президентом НОК Украины.

Результаты голосования, состоявшегося во время [проведения] 37-й Генеральной ассамблеи НОК Украины: Гутцайт набрал 83,6% голосов, Жан Беленюк – 14,97%, Игорь Малинский – 1,36%», – сообщает ТАСС со ссылкой на страницу организации в соцсети. 

Предыдущий глава НОК Украины – олимпийский чемпион в прыжках с шестом Сергей Бубка, который занимал эту должность с 2005 года – не стал выставлять свою кандидатуру на выборах главы организации, поддержав Гутцайта. 

Гутцайт – олимпийский чемпион 1992 года по фехтованию. 

 

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