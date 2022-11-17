Олимпийский чемпион Вадим Гутцайт избран главой Национального олимпийского комитета Украины

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт избран президентом Национального олимпийского комитета (НОК) страны.

«Вадим Гутцайт стал новым президентом НОК Украины.

Результаты голосования, состоявшегося во время [проведения] 37-й Генеральной ассамблеи : Гутцайт набрал 83,6% голосов, – 14,97%, Игорь Малинский – 1,36%», – сообщает ТАСС со ссылкой на страницу организации в соцсети.

Предыдущий глава НОК Украины – олимпийский чемпион в прыжках с шестом , который занимал эту должность с 2005 года – не стал выставлять свою кандидатуру на выборах главы организации, поддержав Гутцайта.

Гутцайт – олимпийский чемпион 1992 года по фехтованию.