Семикратный чемпион в России в метании диска Богдан Пищальников дисквалифицирован на 4 года за допинг

Теги метания допинг сборная России дисквалификации Богдан Пищальников Алексей Товарнов московская антидопинговая лаборатория AIU Легкая атлетика

Семикратный чемпион в России в метании диска дисквалифицирован на 4 года за допинг.

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) сообщает, что в пробах Богдана Пищальникова, взятых в 2012 году, обнаружили следы дегидрохлорометилтестостерона.

Дисквалификация спортсмена отсчитывается с 20 марта 2023-го. AIU также аннулировал результаты атлета с 15 июля 2012-го по 20 марта 2023-го. 

Пищальников является участником Олимпиад 2008 и 2012 годов. Завершил карьеру в 2012-м.

AIU также дисквалифицировал на два года многократного призера чемпионатов России в метании копья Алексея Товарнова. Срок начала дисквалификации – 30 июня 2022-го.

Обвинительные приговоры вынесены на основе базы данных московской антидопинговой лаборатории.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
asusp527
Такими темпами Валиеву дисквалифицируют в 2034м. Не торопятся однако...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Viks
Допингисты все! Московская лаба работала превосходно!
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий