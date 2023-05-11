Семикратный чемпион в России в метании диска Богдан Пищальников дисквалифицирован на 4 года за допинг

Семикратный чемпион в России в метании диска дисквалифицирован на 4 года за допинг.

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике ( ) сообщает, что в пробах Богдана Пищальникова, взятых в 2012 году, обнаружили следы дегидрохлорометилтестостерона.

Дисквалификация спортсмена отсчитывается с 20 марта 2023-го. AIU также аннулировал результаты атлета с 15 июля 2012-го по 20 марта 2023-го.

Пищальников является участником Олимпиад 2008 и 2012 годов. Завершил карьеру в 2012-м.

AIU также дисквалифицировал на два года многократного призера чемпионатов России в метании копья Алексея Товарнова. Срок начала дисквалификации – 30 июня 2022-го.

Обвинительные приговоры вынесены на основе базы данных московской антидопинговой лаборатории.