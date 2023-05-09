Олимпийскому чемпиону Андрею Сильнову продлили дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил

Теги допинг сборная России прыжки в высоту ВФЛА Андрей Сильнов World Athletics (IAAF) AIU Легкая атлетика

Срок дисквалификации олимпийского чемпиона Андрея Сильнова увеличен на один год.

Об этом сообщил Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU).

Причиной стало нарушение пункта правил 10.14.1 (а) антидопингового кодекса World Athletics, согласно которому Сильнову было запрещено участвовать в любом мероприятии под эгидой организации-члена World Athletics.

Отмечается, что 11 августа 2021 года Сильнов посетил турнир на призы Юрия Борзаковского и вручал награды юным легкоатлетам.

Соревнования проводились Федерацией легкой атлетики Московской области, а Сильнов на тот момент уже был дисквалифицирован на 4 года за допинговое нарушение.

Таким образом, с 7 апреля 2025-го по 6 апреля 2026 года (то есть по окончании нынешнего 4-летнего бана) он будет отбывать новый срок наказания.

Сильнову 38 лет. Он олимпийский чемпион Пекина-2008 по прыжкам в высоту и чемпион Европы 2006 года.

CAS зарегистрировал иски олимпийских чемпионов Сильнова и Антюх против World Athletics

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3 комментария

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justbored
Ну потому что в 40 лет перед ним такие перспективы открывались.
+4
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Дмитрий Мельников
Скоро вернется и обпрыгает всех этих трусов 😁
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