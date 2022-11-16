Дмитрий Чернышенко: «Выступления Баха на G20 – это двойная игра и банальная попытка держать хорошую мину при плохой игре»

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко «двойной игрой» выступление главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха на саммите G20.

«Заявления Томаса Баха на G20 о том, что международный спорт не должен стать инструментом для достижения политических целей, далеки от правды.

Не прошло и года, как руками Баха и других функционеров российских спортсменов отстранили от всех возможных международных состязаний, а паралимпийцев не допустили до Паралимпиады в Пекине, когда большинство из них уже прибыли в Китай на тренировки.

Российская риторика из уст Баха – это не прозрение, по его кулуарным установкам международные федерации вносят изменения в свои уставы, создавая прецеденты для последующего исключения из своих рядов российских спортивных федераций.

Выступления Баха на G20 – это двойная игра и банальная попытка держать хорошую мину при плохой игре. Как доказательство – отсутствие в декларации группы «Большой двадцатки» предложений , – сказал Чернышенко.

Томас Бах: «Необходимо, чтобы в Олимпиадах участвовали все страны, в том числе конфликтующие. Если будут участвовать только страны-союзники, символа мира из Игр не получится»