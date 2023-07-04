Глава ASOIF о допуске россиян к Олимпиаде-2024: «Усилия международных федераций значительно облегчат принятие окончательного решения»

Глава ASOIF высказался о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям.

Глава Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF) Франческо Риччи-Битти считает, что федерации должны самостоятельно принимать решения по участию россиян в соревнованиях.

«Моя позиция заключается в том, что эти усилия международных федераций значительно облегчат принятие окончательного решения по Парижу-2024, поэтому мы работаем на будущее, а не на текущий момент.

Позиция федераций, которые допускают нейтральных спортсменов, с некоторой гибкостью следуя рекомендациям МОК в зависимости от вида спорта, на мой взгляд, является большим вкладом, который семья международных федераций вносит в олимпийское движение, чтобы было удобнее принимать окончательное решение по », – сказал Риччи-Битти в интервью Inside the Games.

В каких видах Россия еще может выступить на Олимпиаде-2024, а в каких уже нет шансов?