«Я должна генерировать позитив, но у меня все хуже получается. Мы хотим на Олимпиаду, но прекрасно осознаем реалии». Моисеева о шансах на допуск к Парижу-2024

В сборной России по прыжкам в воду скептически оценили шансы на участие в ОИ-2024 в Париже.

– Если сейчас не допустят до Игр, не боитесь, что спортсмены начнут уходить – кто-то в новый этап жизни, кто-то в другую сборную?

– Я уже сказала на собрании, что мы будем удерживать лидеров, чтобы они были ориентиром для молодежи. Они должны быть флагманами. Иначе уйдут, и молодежь будет думать, что они самые крутые. Нам нужна конкуренция. Понятно, что каждый делает свой выбор, но как минимум, хочется, чтобы на 2024 год наши лидеры остались.

– Не боитесь, что молодежь уйдет в другие, более доходные сферы деятельности?

– Значит, это не те спортсмены, за которых стоит держаться. Для того, чтобы развиваться в нашем виде спорта, нужно быть ему преданным.

– Юлия Тимошинина сказала, что все уже готовы к отрицательному решению по Олимпиаде. Вы как главный тренер позволяете себе отправлять такие мысли во Вселенную?

– Я должна генерировать позитив, но у меня это все хуже и хуже получается. Наверное, я кормлю их какими-то баснями…

– Они понимают, что это басни, и кивают?

– Подсознательно мы просто не хотим друг друга расстраивать. Вся эта ситуация нехорошо сказывается на подготовке, на работе в целом. Мы хотим на Олимпиаду, мы этим болеем, мы хотим развивать свой вид спорта, но прекрасно осознаем реалии.

Я уже второй раз прохожу через подобное. Я жила в Узбекистане, после развала СССР мы никуда не могли выехать – валюта была неконвертируемая. Я из-за этого, наверное, уехала оттуда. Хотела найти выход своим амбициям. Сейчас такая же ситуация складывается, но в силу возраста и опыта я принимают другие решения.

Нет никакого желания сложить чемодан и уехать в другую страну работать. Поэтому настраиваемся работать в нынешних условиях. Не будет Олимпиады этой – будем готовить себя к следующей, – сказала главный тренер сборной России Светлана Моисеева.