МОК: «С сожалением узнали об инцидентах во Франции. Полностью уверены, что французские власти проведут успешные Олимпийские игры»

Теги МОК Париж-2024 Легкая атлетика

МОК уверен, что Франция успешно проведет Олимпийские игры-2024.

В Международном олимпийском комитете отреагировали на беспорядки во Франции.

«Мы с сожалением узнали о недавних инцидентах. Полностью уверены в том, что оргкомитет и французские власти проведут успешные Олимпийские и Паралимпийские игры, а также в гостеприимстве французского народа, который примет весь мир на этих Играх», – заявил представитель МОК, слова которого приводит Reuters. 

Массовые беспорядки во Франции начались 17 июня после смерти подростка, отказавшегося подчиниться требованию дорожного патруля, от выстрела полицейского. 

Отмечается, что олимпийские объекты во время беспорядков не пострадали напрямую, но был поврежден фасад парижского олимпийского центра водной подготовки.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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11 комментариев

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rigobersong
С финалом ЛЧ опозорились, сейчас бойню на улицах устроили за то, что полиция убила преступника. А Макрон на концерте Элтона Джона:)) Позорные леваки Трасс, Макрон, Джонсон и прочие именно из-за них происходят мировые конфликты, они не могут в своих странах порядок навести и лезут в мировую политику:)) Позорище!:))
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Cruel Snake
—Алло, Макрон! У вас там ещё олимпийские игры на носу!
—###### ещё и это!
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Radik_2.0
Это же во Франции на Евро творился лютый трешняк с побоями и погромами? а потом в тоталитарной России в 2018 на ЧМ всё прошло чинно мирно.. хм...
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kai.domov
Нормальное развитие событий. Жаль устаканится за год.
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амкар
УЕФА также думал про финал ЛЧ и ЕВРО-2016
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ДнепрЧемпион1983
а у меня что то сомнения:)
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viktorpavlov70
На ОИ-24 лучше не ехать. Опять будут беспорядки и как всегда нас же и обвинят. Хотя, так и так нас обвинят, даже если не поедем.
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Montenegro Serbian
Ответ rigobersong
С финалом ЛЧ опозорились, сейчас бойню на улицах устроили за то, что полиция убила преступника. А Макрон на концерте Элтона Джона:)) Позорные леваки Трасс, Макрон, Джонсон и прочие именно из-за них происходят мировые конфликты, они не могут в своих странах порядок навести и лезут в мировую политику:)) Позорище!:))
они не могут в своих странах порядок навести и лезут в мировую политику:))
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Ну справедливости ради: ты много стран знаешь за последние хотя бы пару десятилетий, которые у себя в стране сначала порядок навели, прежде чем Олимпийские игры проводить?
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Melnikov1968
Ответ rigobersong
С финалом ЛЧ опозорились, сейчас бойню на улицах устроили за то, что полиция убила преступника. А Макрон на концерте Элтона Джона:)) Позорные леваки Трасс, Макрон, Джонсон и прочие именно из-за них происходят мировые конфликты, они не могут в своих странах порядок навести и лезут в мировую политику:)) Позорище!:))
Финал ЛЧ провалили, согласен. А что значит лезут в политику? Так можно про любого сказать. У нас порядок? В Италии,Испании,Голландии никогда люди не выходили на улицы,не переворачивали машины,не сжигали магазины? Там тоже лезут в политику? Тогда везде лезут в политику и чаще всего не профи.
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IrbIS
Ответ Radik_2.0
Это же во Франции на Евро творился лютый трешняк с побоями и погромами? а потом в тоталитарной России в 2018 на ЧМ всё прошло чинно мирно.. хм...
и ты этим гордишься? что живешь в тоталитарной стране?
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