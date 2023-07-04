МОК: «С сожалением узнали об инцидентах во Франции. Полностью уверены, что французские власти проведут успешные Олимпийские игры»

МОК уверен, что Франция успешно проведет Олимпийские игры-2024.

В Международном олимпийском комитете отреагировали на беспорядки во Франции.

«Мы с сожалением узнали о недавних инцидентах. Полностью уверены в том, что оргкомитет и французские власти проведут успешные Олимпийские и Паралимпийские игры, а также в гостеприимстве французского народа, который примет весь мир на этих Играх», – заявил представитель МОК, слова которого приводит Reuters.

Массовые беспорядки во Франции начались 17 июня после смерти подростка, отказавшегося подчиниться требованию дорожного патруля, от выстрела полицейского.

Отмечается, что олимпийские объекты во время беспорядков не пострадали напрямую, но был поврежден фасад парижского олимпийского центра водной подготовки.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

«Это показывает недееспособность страны». Париж не готов к Олимпиаде за год до старта