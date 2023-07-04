Лайшев о выходе новой книги Родченкова: «Может быть, это связано с давлением США на МОК перед принятием решения о допуске россиян на Олимпиаду-2024»

Ренат Лайшев считает, что выход новой книги Родченкова связан с давлением США на МОК.

Ранее экс-глава Московской антидопинговой лаборатории анонсировал новую книгу о допинге в России. Она будет называться «Допинг. Запрещенные страницы».

Первая книга «Дело Родченкова: как я развалил секретную допинг-империю Путина» вышла в 2020 году.

«Мне трудно говорить что-то против Родченкова. У меня есть свои соображения и мысли.

Но я верю в наших ребят, в то, что они верят в нашу страну, а не в то, что Родченков в угоду своих американских хозяев что-то там устраивает. Наверное, это какая-то его тактика.

Может быть, это связано с попыткой какого-то давления со стороны США на перед принятием решения о допуске наших спортсменов к участию в Олимпийских играх в », – сказал президент « ».