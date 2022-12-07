Карлсен возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов Норвегии, Йоханнес Бо – 4-й, Рууд – 5-й, Йохауг – 7-я, Клэбо – 20-й
Издание VG опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых норвежских спортсменов в 2021 году.
При формировании рейтинга учитывается доход, налог с которого уплачен в Норвегии.
Список возглавил действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен, заработавший за год почти 18 миллионов крон (около 1,7 млн евро).
Олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира в беге на 400 метров с барьерами Карстен Вархольм занял второе место (почти 18 млн крон), велогонщик Александр Кристофф – третье (10,7 млн).
Самые высокооплачиваемые спортсмены Норвегии
1. Магнус Карлсен (шахматы) – 17 984 406 крон
2. Карстен Вархольм (легкая атлетика) – 17 984 244
3. Александр Кристофф (велоспорт) – 10 705 280
4. Йоханнес Бо (биатлон) – 9 796 833
5. Каспер Рууд (теннис) – 9 058 645
6. Катрин Лунде (гандбол) – 4 602 514
7. Тереза Йохауг (лыжные гонки) – 4 408 450
8. Ярл Магнус Риибер (двоеборье) – 3 858 164
9. Якоб Ингебригтсен (легкая атлетика) – 3 810 780
10. Ханс Кристер Холунн (лыжные гонки) – 3 730 096...
14. Стурла Хольм Лагрейд (биатлон) – 2 469 697
15. Тириль Экхофф (биатлон) – 2 380 452...
17. Марте Ульсбю-Ройселанн (биатлон) – 1 858 641
18. Ветле Шостад Кристиансен (биатлон) – 1 697 904...
20. Йоханнес Клэбо (лыжные гонки) – 1 658 086
21. Ингрид Ланмарк Тандревольд (биатлон) – 1 498 537...
27. Тарьей Бо (биатлон) – 1 024 539...
35. Симен Хегстад Крюгер (лыжные гонки) – 818 348...
41. Эмиль Иверсен (лыжные гонки) – 654 305
«Когда купил квартиру и влез в кредит, выходишь на лучший уровень – надо отрабатывать». На что живут биатлонисты в Норвегии?
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