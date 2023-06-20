Совет WADA одобрил увеличение срока полномочий президента организации до 9 лет.

Попечительский совет Всемирного антидопингового агентства ( ) одобрил поправки в устав организации и в положение об управлении.

С трех до шести лет продлен первый срок полномочий для президента и вице-президента WADA. Теперь они могут быть переизбраны еще на три года, но не смогут занимать свои должности в совокупности более девяти лет.

Количество членов попечительского совета WADA будет увеличено с 38 до 42 человек. Это сделано для того, чтобы дополнительно включить двух представителей от совета спортсменов WADA и двух экспертов консультативной группы национальных антидопинговых комитетов.



Действующим президентом WADA с 1 января 2020 года является поляк Витольд Банька – в ноябре 2022 года его переизбрали на новый срок. Вице-президент WADA – двукратная олимпийская чемпионка по шорт-треку китаянка Ян Ян.