Совет WADA одобрил увеличение срока полномочий президента организации до 9 лет

Теги допинг WADA Витольд Банька Ян Ян Легкая атлетика

Совет WADA одобрил увеличение срока полномочий президента организации до 9 лет.

Попечительский совет Всемирного антидопингового агентства (WADA) одобрил поправки в устав организации и в положение об управлении.

С трех до шести лет продлен первый срок полномочий для президента и вице-президента WADA. Теперь они могут быть переизбраны еще на три года, но не смогут занимать свои должности в совокупности более девяти лет.

Количество членов попечительского совета WADA будет увеличено с 38 до 42 человек. Это сделано для того, чтобы дополнительно включить двух представителей от совета спортсменов WADA и двух экспертов консультативной группы национальных антидопинговых комитетов.
 
Действующим президентом WADA с 1 января 2020 года является поляк Витольд Банька – в ноябре 2022 года его переизбрали на новый срок. Вице-президент WADA – двукратная олимпийская чемпионка по шорт-треку китаянка Ян Ян.

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4 комментария

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Юрий Костыгин
Ага, и сроки, действовавшие до изменений, обнуляются. Мы знаем))
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Кавабунга Шреддоголовый
Прям что-то такое знакомое-знакомое. Сроки тоже обнуляются?
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Olga.t
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Прям что-то такое знакомое-знакомое. Сроки тоже обнуляются?
Плохой пример оказался заразительным.
+1
0
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Георгий Большаков
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Прям что-то такое знакомое-знакомое. Сроки тоже обнуляются?
Они и так не ограничены, незачем обнулять
0
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