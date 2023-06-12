Иванюк о конкуренции с Лысенко: «Мне надоело проигрывать. Да, он хорошая мотивация»

Теги сборная России прыжки в высоту Мемориал братьев Знаменских Кубок России Илья Иванюк Данил Лысенко Легкая атлетика

Бронзовый призер ЧМ-2019 по прыжкам в высоту Илья Иванюк высказался о конкуренции с серебряным призером ЧМ-2017 Данилом Лысенко на российских соревнованиях.

– В последнее время в мужских прыжках в высоту в России тенденция: когда участвует Лысенко – побеждает он, когда нет – побеждаешь ты. Как ты себя в этом ощущаешь?

– Мне надоело проигрывать. Если был бы Даня на Мемориале Знаменских, я бы хорошо попрыгал. Да, он хорошая мотивация. Будем работать.

Я так понимаю, что мы с ним встретимся 13 июня на Кубке России. Это один из тех стартов, который важен для региона, за который я выступаю. Будет хорошая мотивация, чтобы победить. Постараюсь навязать ему борьбу.

– Он в последнее время побеждал в очном противостоянии, но тебе принадлежит лучший результат сезона в мире (2,33 м). Кто в данный момент лучший высотник России?

– Да, если брать по лучшему результату сезона, то я. Кстати, в День прыжков мы оба продемонстрировали результат 2,31, просто я ее взял со второй попытки. Поэтому последние соревнования показали, что проиграл только попыткам.

– И ты был ближе, чтобы взять 2,35.

– Этого не надо. Взял бы – другое дело. А так – проиграл, – ответил Иванюк.

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1 комментарий

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Биатлонная зима
Значит надо лучше прыгать и тому и другому
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