Сергей Клюгин: «Мемориал Знаменских с самого начала не входил в планы Лысенко. Слишком часто идут турниры, он не успевает восстанавливаться»

Теги сборная России прыжки в высоту Мемориал братьев Знаменских Сергей Клюгин Кубок России Данил Лысенко ТАСС Легкая атлетика

Следующим стартом Данила Лысенко станет Кубок России в Жуковском, который пройдет 14-15 июля.

6 июня Лысенко одержал победу на Дне прыжков в высоту в Москве. Мемориал братьев Знаменских 10 июня он пропустит. 

Об этом рассказал тренер спортсмена Сергей Клюгин.

«Этот турнир с самого начала не входил в наши планы. Слишком часто идут турниры, Данил не успевает восстанавливаться.

Никаких проблем со здоровьем у него нет, но ему нужно не только соревноваться, но и находить время на тренировки и отдых. Следующим стартом для него будет Кубок России», – сказал Клюгин. 

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