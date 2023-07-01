Турнир в Бресте. Царева и Афонин одержали победы, Палкина и Пронкин – 2-е, другие результаты

Теги метания сборная России сборная России жен результаты Елена Соболева толкание ядра Сборная Беларуси сборная Беларуси жен Дмитрий Тарабин Софья Палкина Валерий Пронкин Елизавета Царева Максим Афонин Александр Шиманович Легкая атлетика

Легкая атлетика

Брест, Беларусь

Мужчины

Ядро 

1. Максим Афонин (Россия) – 20,60

2. Дмитрий Карпук (Беларусь) – 20,31

3. Олег Томашевич (Беларусь) – 19,83

Молот

1. Александр Шиманович (Беларусь) – 80,26

2. Валерий Пронкин (Россия) – 79,94

3. Юрий Васильченко (Беларусь) – 74,15

Копье

1. Алексей Котковец (Беларусь) – 85,60

2. Борис Бездольный (Россия) – 80,97

3. Дмитрий Тарабин (Россия) – 75,95

Женщины

Молот

1. Елизавета Царева (Россия) – 74,65

2. Софья Палкина (Россия) – 72,57

3. Елена Соболева (Беларусь) – 70,76

Копье

1. Татьяна Холодович (Беларусь) – 61,00

2. Элла Веденеева (Россия) – 56,04

3. Юлия Макеева (Беларусь) – 55,21

Ядро 

1. Алена Дубицкая (Беларусь) – 19,46

2. Елена Трус (Беларусь) – 17,71

3. Снежана Трофимец (Россия) – 16,78

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