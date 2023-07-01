Турнир в Бресте. Царева и Афонин одержали победы, Палкина и Пронкин – 2-е, другие результаты
Легкая атлетика
Брест, Беларусь
Мужчины
Ядро
1. Максим Афонин (Россия) – 20,60
2. Дмитрий Карпук (Беларусь) – 20,31
3. Олег Томашевич (Беларусь) – 19,83
Молот
1. Александр Шиманович (Беларусь) – 80,26
2. Валерий Пронкин (Россия) – 79,94
3. Юрий Васильченко (Беларусь) – 74,15
Копье
1. Алексей Котковец (Беларусь) – 85,60
2. Борис Бездольный (Россия) – 80,97
3. Дмитрий Тарабин (Россия) – 75,95
Женщины
Молот
1. Елизавета Царева (Россия) – 74,65
2. Софья Палкина (Россия) – 72,57
3. Елена Соболева (Беларусь) – 70,76
Копье
1. Татьяна Холодович (Беларусь) – 61,00
2. Элла Веденеева (Россия) – 56,04
3. Юлия Макеева (Беларусь) – 55,21
Ядро
1. Алена Дубицкая (Беларусь) – 19,46
2. Елена Трус (Беларусь) – 17,71
3. Снежана Трофимец (Россия) – 16,78
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