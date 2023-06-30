22 российских легкоатлета, включая Данила Лысенко, выступят на турнире в Беларуси

Теги Бег многоборье метания сборная России жен прыжки в высоту толкание ядра Алексей Сысоев Дмитрий Тарабин Данил Лысенко Валерий Пронкин Александр Добренький Алексей Худяков Александра Ярышкина Никита Курбанов Матвей Рудник Легкая атлетика

22 российских легкоатлета выступят на турнире «Мы вместе» в Беларуси.

Об этом сообщили в пресс-службе Белорусской федерации легкой атлетики. 

«На турнире в Бресте выступят 22 легкоатлета из России.

В заявку вошли прыгуны в высоту Данил Лысенко, Никита Курбанов, Александра Ярышкина и Матвей Рудник, метатели диска Алексей Худяков, Александр Добренький, Алексей Сысоев, Максим Качанов и Глеб Сидорченко, метатели копья Борис Бездольный, Дмитрий Тарабин, Элла Веденеева и Владислав Панасенков, метатели молота Валерий Пронкин, Софья Палкина и Елизавета Царева, толкательница ядра Снежана Трофимец, бегуньи Вера Филатова и Полина Граудынь, а также многоборцы Елена Ермолина, Александр Комаров и Вероника Тычинкина», – рассказали в пресс-службе. 

Соревнования пройдут в Бресте с 1 по 2 июля.

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