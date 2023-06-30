22 российских легкоатлета, включая Данила Лысенко, выступят на турнире в Беларуси

22 российских легкоатлета выступят на турнире «Мы вместе» в Беларуси.

Об этом сообщили в пресс-службе Белорусской федерации легкой атлетики.

«На турнире в Бресте выступят 22 легкоатлета из России.

В заявку вошли прыгуны в высоту , Никита Курбанов, Александра Ярышкина и Матвей Рудник, метатели диска Алексей Худяков, Александр Добренький, Алексей Сысоев, Максим Качанов и Глеб Сидорченко, метатели копья Борис Бездольный, , Элла Веденеева и Владислав Панасенков, метатели молота Валерий Пронкин, Софья Палкина и Елизавета Царева, толкательница ядра Снежана Трофимец, бегуньи Вера Филатова и Полина Граудынь, а также многоборцы Елена Ермолина, Александр Комаров и Вероника Тычинкина», – рассказали в пресс-службе.

Соревнования пройдут в Бресте с 1 по 2 июля.