ОКР и РУСАДА подписали соглашение о сотрудничестве

Олимпийский комитет России (ОКР) и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) подписали соглашение о сотрудничестве.

Это произошло в рамках церемонии открытия Международного форума юных олимпийцев в Москве. Документ подписали генеральный директор ОКР Владимир Сенглеев и гендиректор РУСАДА Вероника Логинова.

«Основной задачей этого мероприятия было развитие антидопинговых мероприятий. Это очень важно в таком возрасте. Формирование олимпийского резерва невозможно без работы наших федераций во главе с РУСАДА.

Мы это финансировали и будем финансировать, потому что юношеский спорт должен быть чистым, а победы – справедливыми», – заявил Сенглеев.

«Это соглашение о том, что будет уделяться еще больше внимания тестированию, в том числе юных спортсменов. Наша цель, прежде всего, – не наказание, а обеспечение права на чистый спорт и гарантия здоровья спортсменов», – добавила Логинова.