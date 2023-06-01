ОКР и РУСАДА подписали соглашение о сотрудничестве

Теги допинг ОКР РУСАДА Владимир Сенглеев Вероника Логинова Легкая атлетика

Олимпийский комитет России (ОКР) и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) подписали соглашение о сотрудничестве.

Это произошло в рамках церемонии открытия Международного форума юных олимпийцев в Москве. Документ подписали генеральный директор ОКР Владимир Сенглеев и гендиректор РУСАДА Вероника Логинова.

«Основной задачей этого мероприятия было развитие антидопинговых мероприятий. Это очень важно в таком возрасте. Формирование олимпийского резерва невозможно без работы наших федераций во главе с РУСАДА.

Мы это финансировали и будем финансировать, потому что юношеский спорт должен быть чистым, а победы – справедливыми», – заявил Сенглеев.

«Это соглашение о том, что будет уделяться еще больше внимания тестированию, в том числе юных спортсменов. Наша цель, прежде всего, – не наказание, а обеспечение права на чистый спорт и гарантия здоровья спортсменов», – добавила Логинова.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Beloded2007
Соглашение было передано через дыру в стене
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий