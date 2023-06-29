Гендиректор РУСАДА: «Спортивным федерациям необходимо принять меры для обеспечения условий для проведения допинг-контроля»

Теги допинг РУСАДА Вероника Логинова Легкая атлетика

Гендиректор РУСАДА призвала федерации принимать меры для содействия допинг-контролю.

«Спортивным федерациям необходимо принять меры для обеспечения соответствующих условий для проведения допинг-контроля в рамках спортивных мероприятий, организуемых федерациями.

Необходимо также разъяснить должностным лицам и работникам организаций, обеспечивающих проведение соревнований и размещение спортсменов, об обязанности оказывать содействие при проведении допинг-контроля.

Они должны понимать, что тестирование спортсменов как в соревновательный, так и во внесоревновательный период проводится в соответствии с ключевым критерием, а именно без предварительного уведомления», – сказала Вероника Логинова.

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