РУСАДА собрало более 5 тысяч допинг-проб с начала 2023 года

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) собрало 5082 допинг-проб с января по июнь 2023 года.

Об этом сообщила генеральный директор агентства .

« тестирует спортсменов всех уровней, возрастов и независимо от региона.

На конец июня 2023 года отобрано 5082 пробы, тестирование проводилось в 20 странах мира и 77 регионах Российской Федерации», – сказала Логинова.

Из 5082 проб 1973 были взяты во время соревнований, 3109 относятся к внесоревновательному тестированию.