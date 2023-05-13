Около 1600 спортивных врачей прошли образовательный онлайн-курс РУСАДА по антидопингу в 2022 году

Около 1600 спортивных врачей прошли в 2022 году онлайн-курс РУСАДА по антидопингу.

Об этом сообщила генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

«В 2022 году около 1600 спортивных врачей прошли образовательный онлайн-курс по антидопингу. В прошлом году РУСАДА провело 12 вебинаров, они проходили ежемесячно.

Очень надеюсь, что в этом году у нас будет совсем другая статистика.

Проведенные социологические исследования показали, что тренеры и врачи сборных команд считают, что только через усиление профилактики и предотвращения нарушений антидопинговых правил путем проведения информационно-образовательных мероприятий лежит наш путь к честному и чистому спорту», – сказала Логинова.

Также глава РУСАДА призвала спортивных врачей активней участвовать и проводить образовательные антидопинговые мероприятия.

«Они абсолютно бесплатны и могут проходить в любом удобном формате», – отметила Логинова.