Сотомайор о нейтральном статусе россиян: «Надо соревноваться, если есть возможность. Ты представляешь самого себя в первую очередь»

Теги сборная России сборная России жен прыжки в высоту Олимпийская сборная России сборная Кубы Хавьер Сотомайор Политика Р-Спорт Легкая атлетика

Хавьер Сотомайор призвал российских спортсменов не отказываться от нейтрального статуса.

Сотомайор – олимпийский чемпион Барселоны-1992 по прыжкам в высоту, выступал за сборную Кубы. В 1993 году он установил мировой рекорд (2,45 м), который не побит до сих пор.

– Последние семь лет российские легкоатлеты не выступают под своим флагом, сейчас – вообще отстранены. Не слышали гимна. Чисто гипотетически, если бы сейчас оказались на их месте, поехали бы в нейтральном статусе на Игры?

– Если есть возможность, надо соревноваться, показывать свои силы, свои возможности, свой талант. Ведь молодость уходит.

Я бы соревновался. Понятно, что чувствовал бы себя по-другому, это не одно и то же, как если бы я выступал с флагом и гимном.

– Спортсмены часто говорят, что все равно все знают, откуда ты и какую страну представляешь.

– Да, в любом случае знали бы, что я с Кубы, и все знали бы, что я соревнуюсь как кубинец. Но стоит отметить, что в первую очередь ты представляешь самого себя, – сказал Сотомайор.

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2 комментария

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ЧакСевернаяКорея
Зачем комментировать очередной бред? Видимо ,кубинец сам создал для себя все условия,тренировался исключительно за свой счет и покупал билеты на все соревнования из своего кармана.Сколько можно мусолить эту антинародную позицию? На олимпиаду едут максимум 2000 человек ( и это с четвертью подмазанных к спорту),а вой стоит,как будто половина населения России поедет на эти соревнования и будет выступать в последний раз.Кстати говоря,перед прошлой Олимпиадой,ваш любимый Путин сам ратовал за поездку России в безликом состоянии,чего он сейчас молчит?
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