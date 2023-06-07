Сотомайор о нейтральном статусе россиян: «Надо соревноваться, если есть возможность. Ты представляешь самого себя в первую очередь»

Хавьер Сотомайор призвал российских спортсменов не отказываться от нейтрального статуса.

Сотомайор – олимпийский чемпион Барселоны-1992 по прыжкам в высоту, выступал за сборную Кубы. В 1993 году он установил мировой рекорд (2,45 м), который не побит до сих пор.

– Последние семь лет российские легкоатлеты не выступают под своим флагом, сейчас – вообще отстранены. Не слышали гимна. Чисто гипотетически, если бы сейчас оказались на их месте, поехали бы в нейтральном статусе на Игры?

– Если есть возможность, надо соревноваться, показывать свои силы, свои возможности, свой талант. Ведь молодость уходит.

Я бы соревновался. Понятно, что чувствовал бы себя по-другому, это не одно и то же, как если бы я выступал с флагом и гимном.

– Спортсмены часто говорят, что все равно все знают, откуда ты и какую страну представляешь.

– Да, в любом случае знали бы, что я с Кубы, и все знали бы, что я соревнуюсь как кубинец. Но стоит отметить, что в первую очередь ты представляешь самого себя, – сказал Сотомайор.

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