Тренер Шубенкова о рекомендациях МОК: «Они сами плохо понимают, что сказали. У нас вся сборная – представители «Динамо» и Вооруженных сил»

Теги Бег сборная России МОК Руслан Мащенко Томас Бах Сергей Шубенков Сергей Клевцов Легкая атлетика

Тренер Сергея Шубенкова поделился мнением о рекомендациях МОК по допуску россиян.

– Они и сами плохо понимают, что сказали. У нас вся сборная команда представители спортобществ – «Динамо» и Вооруженные силы. Кого они допускать будут вообще? Им самим понятно это высказывание? Потом уже они сказали, что нужно посоветоваться на этот счет. Посоветовались бы и потом бы выносили в публичное поле, а то получается некрасиво и незрело, на мой взгляд.

– Ждете большей конкретики по итогам рекомендаций?

– Я не то чтобы чего‑то жду, уже давно ничего не жду. Просто выполняю свою работу исходя из того, что происходит. Вижу где‑то и позитивный момент – можем сможем посоревноваться с белорусами, китайцами, казахами, еще с кем‑то. Ведь Бах говорит именно о рекомендациях, а организаторы соревнований уже будут принимать свои решения.

Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Тренировочные планы от этого никак не поменялись. Единственное: прискорбно, что отменили апрельский сбор в Адлере, но тут не все в нашей воле. Работаем.

– Президиум одобрил кандидатуру Руслана Мащенко на пост главного тренера легкоатлетов. Что можете об этом сказать?

– В течении последних нескольких лет работаю с Мащенко. Я его знаю, с ним работал, никакой аллергии не вызывает. Посмотрим, что решит министерство спорта. Оно еще должно утвердить кандидатуру.

– Планы Сергея по соревнованиям не поменялись?

– Начнет сезон со всероссийских соревнований в Сочи, в конце мая, – сказал Сергей Клевцов.

МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Viks
Они хорошо понимают. МОК допустит до Парижа 3 человека, чтобы было кому нести белый флаг на открытии олимпиады. А вот российская власть этого не понимает.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mbauer
Они как раз всё прекрасно понимают. Критерии разработаны так, чтобы как бы допустить - но не допустить.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Iuasamotu
Ну, не вина ж МОК, что в российском спорте засилье силовых структур. МОК ведь рассчитывал, что Россия - миролюбивая страна и там спортсмены в основном выступают за Спартак, Локомотив и Трудовые резервы
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий