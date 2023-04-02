Тренер Шубенкова о рекомендациях МОК: «Они сами плохо понимают, что сказали. У нас вся сборная – представители «Динамо» и Вооруженных сил»

Тренер Сергея Шубенкова поделился мнением о рекомендациях МОК по допуску россиян.

– Они и сами плохо понимают, что сказали. У нас вся сборная команда представители спортобществ – «Динамо» и Вооруженные силы. Кого они допускать будут вообще? Им самим понятно это высказывание? Потом уже они сказали, что нужно посоветоваться на этот счет. Посоветовались бы и потом бы выносили в публичное поле, а то получается некрасиво и незрело, на мой взгляд.

– Ждете большей конкретики по итогам рекомендаций?

– Я не то чтобы чего‑то жду, уже давно ничего не жду. Просто выполняю свою работу исходя из того, что происходит. Вижу где‑то и позитивный момент – можем сможем посоревноваться с белорусами, китайцами, казахами, еще с кем‑то. Ведь Бах говорит именно о рекомендациях, а организаторы соревнований уже будут принимать свои решения.

Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Тренировочные планы от этого никак не поменялись. Единственное: прискорбно, что отменили апрельский сбор в Адлере, но тут не все в нашей воле. Работаем.

– Президиум одобрил кандидатуру Руслана Мащенко на пост главного тренера легкоатлетов. Что можете об этом сказать?

– В течении последних нескольких лет работаю с Мащенко. Я его знаю, с ним работал, никакой аллергии не вызывает. Посмотрим, что решит министерство спорта. Оно еще должно утвердить кандидатуру.

– Планы Сергея по соревнованиям не поменялись?

– Начнет сезон со всероссийских соревнований в Сочи, в конце мая, – сказал Сергей Клевцов.

МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные