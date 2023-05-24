Российский бегун Образцов продолжит карьеру, несмотря на рекомендации врачей. В феврале он попал в реанимацию из-за перитонита
Российский легкоатлет Игорь Образцов, ранее попавший в реанимацию, продолжит карьеру.
Образцову 28 лет, в прошлом году он стал победителем Всероссийской Спартакиады и бронзовым призером чемпионата России в беге на 100 м. В феврале он перенес операцию из-за перетонита, после чего врач рекомендовал спортсмену завершить выступления.
«17 февраля сделали операцию, потом три дня в реанимации пролежал, а потом еще полмесяца в больнице.
Врач после операции мне сказал, что больше не надо выступать, нужно переходить на тренерскую работу. Но я его слова пропустил мимо ушей. Слава богу, что мне удалось так быстро восстановиться, хотя и сейчас иногда появляются боли, но это нормально.
С середины марта я уже начал постепенно тренироваться, начал делать ЛФК (лечебную физкультуру), работать на тренажерах и вообще поначалу не бегал. Но затем вышел на дорожку, чему уже был очень рад.
Конечно, сейчас хочется более лучших результатов, но сразу после операции такое невозможно. Перед Сочи я уже сделал два старта в Ульяновске, а командный чемпионат [России] стал первым моим стартом после операции», – рассказал легкоатлет.
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