Российский бегун Образцов продолжит карьеру, несмотря на рекомендации врачей. В феврале он попал в реанимацию из-за перитонита

Теги Бег сборная России происшествия травмы командный чемпионат России Игорь Образцов Легкая атлетика

Российский легкоатлет Игорь Образцов, ранее попавший в реанимацию, продолжит карьеру.

Образцову 28 лет, в прошлом году он стал победителем Всероссийской Спартакиады и бронзовым призером чемпионата России в беге на 100 м. В феврале он перенес операцию из-за перетонита, после чего врач рекомендовал спортсмену завершить выступления.

«17 февраля сделали операцию, потом три дня в реанимации пролежал, а потом еще полмесяца в больнице.

Врач после операции мне сказал, что больше не надо выступать, нужно переходить на тренерскую работу. Но я его слова пропустил мимо ушей. Слава богу, что мне удалось так быстро восстановиться, хотя и сейчас иногда появляются боли, но это нормально.

С середины марта я уже начал постепенно тренироваться, начал делать ЛФК (лечебную физкультуру), работать на тренажерах и вообще поначалу не бегал. Но затем вышел на дорожку, чему уже был очень рад.

Конечно, сейчас хочется более лучших результатов, но сразу после операции такое невозможно. Перед Сочи я уже сделал два старта в Ульяновске, а командный чемпионат [России] стал первым моим стартом после операции», – рассказал легкоатлет.

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1 комментарий

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Rinat Gazimzyanov
Вот что делает с людьми профессиональный спорт.
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