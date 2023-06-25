Зарнел Хьюз выиграл забег на 100 м на турнире в Нью-Йорке с результатом 9,83 с

Британский легкоатлет Зарнел Хьюз преодолел 100-метровку на турнире в США за 9,83 секунды.

С этим результатом Хьюз одержал победу на этапе Континентального тура World Athletics в Нью-Йорке. Вторым финишировал Акким Блейк из Ямайки (9,93), третьим – американец Кристиан Коулмен (10,02).

9,83 Хьюза – лучший результат сезона в мире. Зернел на 0,04 секунды превзошел рекорд Великобритании в беге на 100 м, принадлежавший Линфорду Кристи и установленный почти 30 лет назад.

Хьюзу теперь принадлежит второй результат в истории среди европейских спринтеров. На первом месте – итальянец Ламонт Марселл Джейкобс (9,80).

Мировой рекорд на 100 м (9,58) был установлен Усэйном Болтом на ЧМ-2009 в Берлине.