Зарнел Хьюз выиграл забег на 100 м на турнире в Нью-Йорке с результатом 9,83 с

Теги Бег результаты Усэйн Болт сборная Ямайки сборная Великобритании Зарнел Хьюз Кристиан Коулмен Ламонт Марселл Джейкобс Континетальный тур Легкая атлетика

Британский легкоатлет Зарнел Хьюз преодолел 100-метровку на турнире в США за 9,83 секунды.

С этим результатом Хьюз одержал победу на этапе Континентального тура World Athletics в Нью-Йорке. Вторым финишировал Акким Блейк из Ямайки (9,93), третьим – американец Кристиан Коулмен (10,02). 

9,83 Хьюза – лучший результат сезона в мире. Зернел на 0,04 секунды превзошел рекорд Великобритании в беге на 100 м, принадлежавший Линфорду Кристи и установленный почти 30 лет назад. 

Хьюзу теперь принадлежит второй результат в истории среди европейских спринтеров. На первом месте – итальянец Ламонт Марселл Джейкобс (9,80). 

Мировой рекорд на 100 м (9,58) был установлен Усэйном Болтом на ЧМ-2009 в Берлине.  

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2 комментария

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Великий Алонсо
Я так понимаю рекорд Болта будет ещё лет 20-30 непревзойденным
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Додик Аксель
И это при таком старте как у него в этом забеге. Половину дистанции был где-то 4-5-м, но потом так набежал на второй половине дистанции, что никаких шансов не оставил соперникам.
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