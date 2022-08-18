Чемпионат Европы. Якоб Ингебригтсен, Тиам, Тамбери, Вулета одержали победы

18 августа проходит четвертый соревновательный день чемпионата Европы по легкой атлетике в Мюнхене.
Легкая атлетика
Чемпионат Европы
Мюнхен, Германия
Мужчины
1500 м
1. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) – 3.32,76
2. Джейк Хейвард (Великобритания) – 3.34,44
3. Марио Гарсия (Испания) – 3.34,88
Прыжки в высоту
1. Джанмарко Тамбери (Италия) – 2,30
2. Тобиас Потье (Германия) – 2,27
3. Андрей Проценко (Украина) – 2,27
Женщины
5000 м
1. Констанц Клостерхалфен (Германия) – 14.50,47
2. Ясемин Кан (Турция) – 14.56,91
3. Эйлиш Макколган (Великобритания) – 14.59,34
Семиборье
1. Нафиссату Тиам (Бельгия) – 6628
2. Адрианна Сулек (Польша) – 6532
3. Анник Калин (Швейцария) – 6515
Прыжки в длину
1. Ивана Вулета (Сербия) – 7,06
2. Малайка Михамбо (Германия) – 7,03
3. Джазмин Сойерс (Великобритания) – 6,80