Чемпионат Европы. Якоб Ингебригтсен, Тиам, Тамбери, Вулета одержали победы

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18 августа проходит четвертый соревновательный день чемпионата Европы по легкой атлетике в Мюнхене.

Легкая атлетика

Чемпионат Европы

Мюнхен, Германия

Мужчины

1500 м

1. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) – 3.32,76

2. Джейк Хейвард (Великобритания) – 3.34,44

3. Марио Гарсия (Испания) – 3.34,88

Прыжки в высоту

1. Джанмарко Тамбери (Италия) – 2,30

2. Тобиас Потье (Германия) – 2,27

3. Андрей Проценко (Украина) – 2,27

Женщины

5000 м

1. Констанц Клостерхалфен (Германия) – 14.50,47

2.  Ясемин Кан (Турция) – 14.56,91

3. Эйлиш Макколган (Великобритания) – 14.59,34

Семиборье

1. Нафиссату Тиам (Бельгия) – 6628

2. Адрианна Сулек (Польша) – 6532

3. Анник Калин (Швейцария) – 6515

Прыжки в длину

1. Ивана Вулета (Сербия) – 7,06

2. Малайка Михамбо (Германия) – 7,03

3. Джазмин Сойерс (Великобритания) – 6,80

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