Чемпионат Европы. Дюплантис, Ходжкинсон, Мартин, Тзенго, Нтрисмпиоти одержали победы, другие результаты

20 августа на чемпионате Европы по легкой атлетике в Мюнхене были разыграны восемь комплектов медалей.
Легкая атлетика
Чемпионат Европы
Мюнхен, Германия
Мужчины
Прыжки с шестом
1. Арман Дюплантис (Швеция) – 6,06
2. Бо Канда Лите Баре (Германия) – 5,85
3. Пол Хауген Лиллефоссе (Норвегия) – 5,75
Спортивная ходьба, 20 км
1. Альваро Мартин (Испания) – 1.19,11
2. Персеус Карлстрем (Швеция) – 1.19,23
3. Диего Гарсия Каррера (Испания) – 1.19,45
Эстафета 4x400 м
1. Великобритания – 2.59,35
2. Бельгия – 2.59,49
3. Франция – 2.59,64
Женщины
800 м
1. Кили Ходжкинсон (Великобритания) – 1.59,04
2. Ренелль Ламоте (Франция) – 1.59,49
3. Анна Велгош (Польша) – 1.59,87
3000 м c/п
1. Луиза Гега (Албания) – 9.11,31
2. Леа Мейер (Германия) – 9.15,35
3. Элизабет Берд (Великобритания) – 9.23,18
Копье
1. Элина Тзенго (Греция) – 65,81
2. Адриана Вилагош (Сербия) – 62,01
3. Барбора Шпотакова (Чехия) – 60,68
Спортивная ходьба, 20 км
1. Антигони Нтрисмпиоти (Греция) – 1.29,03
2. Катаржина Здзебло (Польша) – 1.29,20
3. Саския Файги (Германия) – 1.29,25
Эстафета 4x400 м
1. Нидерланды – 3.20,87
2. Польша – 3.21,68
3. Великобритания – 3.21,74