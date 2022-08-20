Чемпионат Европы. Дюплантис, Ходжкинсон, Мартин, Тзенго, Нтрисмпиоти одержали победы, другие результаты

20 августа на чемпионате Европы по легкой атлетике в Мюнхене были разыграны восемь комплектов медалей.

Легкая атлетика

Чемпионат Европы

Мюнхен, Германия

Мужчины

Прыжки с шестом

1. (Швеция) – 6,06

2. Бо Канда Лите Баре (Германия) – 5,85

3. Пол Хауген Лиллефоссе (Норвегия) – 5,75

Спортивная ходьба, 20 км

1. Альваро Мартин (Испания) – 1.19,11

2. Персеус Карлстрем (Швеция) – 1.19,23

3. Диего Гарсия Каррера (Испания) – 1.19,45

Эстафета 4x400 м

1. Великобритания – 2.59,35

2. Бельгия – 2.59,49

3. Франция – 2.59,64

Женщины

800 м

1. Кили Ходжкинсон (Великобритания) – 1.59,04

2. (Франция) – 1.59,49

3. Анна Велгош (Польша) – 1.59,87

3000 м c/п

1. Луиза Гега (Албания) – 9.11,31

2. Леа Мейер (Германия) – 9.15,35

3. Элизабет Берд (Великобритания) – 9.23,18

Копье

1. Элина Тзенго (Греция) – 65,81

2. Адриана Вилагош (Сербия) – 62,01

3. (Чехия) – 60,68

Спортивная ходьба, 20 км

1. Антигони Нтрисмпиоти (Греция) – 1.29,03

2. Катаржина Здзебло (Польша) – 1.29,20

3. Саския Файги (Германия) – 1.29,25

Эстафета 4x400 м

1. Нидерланды – 3.20,87

2. Польша – 3.21,68

3. Великобритания – 3.21,74