Чемпионат Европы. Хьюз, Райтанен и Мьюр одержали победы

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19 августа на чемпионате Европы по легкой атлетике в Мюнхене будут разыграны восемь комплектов медалей.

Легкая атлетика

Чемпионат Европы

Мюнхен, Германия

Мужчины

Диск

21.20

200 м

1. Зарнел Хьюз (Великобритания) – 20,07

2. Нэтанил Митчелл-Блейк (Великобритания) – 20,17

3. Филиппо Торту (Италия) – 20,27

400 м с/б

23.00

3000 м с/п

1. Топи Райтанен (Финляндия) – 8.21,80

2. Ахмед Абдельвахед (Италия) – 8.22,35

3. Усама Зоглами (Италия) – 8.23,44

Женщины

Тройной прыжок

21.55

200 м

23.22

400 м с/б

22.45

1500 м

1. Лора Мьюр (Великобритании) – 4.01,08

2. Кьяра Магин (Ирландия) – 4.02,56

3. София Эннауи (Польша) – 4.03,59

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Результаты обновляются.

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