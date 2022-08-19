Чемпионат Европы. Хьюз, Райтанен и Мьюр одержали победы

19 августа на чемпионате Европы по легкой атлетике в Мюнхене будут разыграны восемь комплектов медалей.
Легкая атлетика
Мюнхен, Германия
Мужчины
Диск
21.20
200 м
1. Зарнел Хьюз (Великобритания) – 20,07
2. Нэтанил Митчелл-Блейк (Великобритания) – 20,17
3. Филиппо Торту (Италия) – 20,27
400 м с/б
23.00
3000 м с/п
1. Топи Райтанен (Финляндия) – 8.21,80
2. Ахмед Абдельвахед (Италия) – 8.22,35
3. Усама Зоглами (Италия) – 8.23,44
Женщины
Тройной прыжок
21.55
200 м
23.22
400 м с/б
22.45
1500 м
1. Лора Мьюр (Великобритании) – 4.01,08
2. Кьяра Магин (Ирландия) – 4.02,56
3. София Эннауи (Польша) – 4.03,59
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Результаты обновляются.