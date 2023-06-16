Васильев о допуске России к Олимпиаде-2024: «То, что они предлагают сейчас – безумие. Конечно, на такое соглашаться ни в коем случае нельзя»

Теги МОК Олимпийская сборная России Томас Бах Дмитрий Васильев Париж-2024 Биатлон

Дмитрий Васильев уверен, что Россия не должна ехать на Олимпиаду-2024 на условиях МОК.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустит российских спортсменов к Олимпиаде-2024 на тех же условиях, что и команду беженцев. 

«Какие беженцы? Это просто унижение. В свое время Томас Бах уже наломал дров, предложив отстранить всех россиян от международных спортивных мероприятий. Но он понимает, что тогда нарушил все мыслимые и немыслимые законы. Он пытается безуспешным образом выправить ситуацию, но то, что они предлагают сейчас – безумие. Конечно, на такое соглашаться ни в коем случае нельзя.

Мы должны выступать только на равных условиях со всеми остальными, либо не участвовать вообще. Все остальные предложения – это дискредитация и дискриминация наших спортсменов по национальному признаку», – рассказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.

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7 комментариев

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Александр Колосов
Пусть расскажет это спортсменам, которые все детство и кучу здоровья отдали за то, чтобы соревноваться с лучшими в мире.
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Savardus
Ладно, Васильев в 60 лет может никуда не ехать, так и быть
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Александр Колосов
Ответ Гамарджоба Генацвале
Если самому спортсмену не позорно будет считать себя беженцем на Олимпиаде , то пусть едет. Будет стоять в специальной форме для беженцев, под флагом беженцев, под специальный гимн для беженцев. Уважуха!
Ну если сравнить с тем, что спортсмен потеряет главную мотивацию в жизни: стать олимпийским чемпионом, не так уж и позорно
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Vlad Zakirov
Так там никто чиновников не спрашивает, спортсмен сам подает заявку в мок, финансирование мок берет на себя, окр и росфедерации побоку
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