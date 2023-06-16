Васильев о допуске России к Олимпиаде-2024: «То, что они предлагают сейчас – безумие. Конечно, на такое соглашаться ни в коем случае нельзя»
Дмитрий Васильев уверен, что Россия не должна ехать на Олимпиаду-2024 на условиях МОК.
Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустит российских спортсменов к Олимпиаде-2024 на тех же условиях, что и команду беженцев.
«Какие беженцы? Это просто унижение. В свое время Томас Бах уже наломал дров, предложив отстранить всех россиян от международных спортивных мероприятий. Но он понимает, что тогда нарушил все мыслимые и немыслимые законы. Он пытается безуспешным образом выправить ситуацию, но то, что они предлагают сейчас – безумие. Конечно, на такое соглашаться ни в коем случае нельзя.
Мы должны выступать только на равных условиях со всеми остальными, либо не участвовать вообще. Все остальные предложения – это дискредитация и дискриминация наших спортсменов по национальному признаку», – рассказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.
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