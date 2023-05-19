WADA наказало 203 российских спортсмена на основании базы данных московской лаборатории, 182 дела еще открыты
WADA наказало 203 российских спортсмена на основании базы данных московской лаборатории.
182 дела еще открыты. WADA получило базу данных в 2019-м году.
«Продолжающийся успех расследования является свидетельством значительной работы, проводимой отделами разведки и расследований, а также юридическим отделом.
Я также хотел бы поблагодарить международные федерации и другие антидопинговые организации, которые усердно следили за доказательствами, предоставленными им WADA, и продолжают возбуждать дела по мере необходимости.
WADA связывается со всеми соответствующими органами, участвующими в расследовании, чтобы обеспечить справедливость в отношении спортсменов по всему миру», – рассказал глава WADA Витольд Банька.
И претензии не только к пробиркам. Родченков рассказал о пробирках и дал ВАДА копию базы. ВАДА запросила у России реальную базу, чтобы понять, кто реально допингист, а Россия отдала подделку и не сильно это отрицала. Соответственно, ВАДА выносит вердикты по той базе, что им передал Родченков, т.к. Россия отказалась сотрудничать.
Удобно говорить, что ВАДА виновато, что Родченков сбежал, что доказательств допинга нет, вот только зачем Россия базу подделала, если всё было чисто? Тоже русофобия какая-нибудь?
Но мне кажется, что надо приводить в порядок антидопинговые меры в собственной стране, а не ссылаться "что у других тоже".
Дела тянутся ещё с 2015-16 годов.
И помнится, один великий национальный лидер защищать спортсменов, как все ждали, не стал. Напротив, благодарил WADA что те открыли глаза на проблему и обещал сурово карать допингистов. Потом под белым флагом всех отправил выступать.
Почему-то у "патриотов" разрывало не от этого.
С одной стороны, конечно, ужасно, что почти все спортсмены мира, в том числе российские, сидят на том или ином допинге.
С другой стороны - крайне отвратительны это глобальное лицемерие, враньё и покрывательство спортсменов, когда русских долбят за любой пук.
Грустно это всё.
Пробы нет, база даже CAS не предъявлена, лаборатория просто не делает те тесты, которые якобы позитивны, но дисквал нарисовали
Просто сосание из пальца
Ничего. История всё расставит по своим местам
2. То, что ты знаешь про все эти случаи как раз наоборот доказывает, что государственной программы не было, потому что их блин вскрыли и расследуют.
За наблюдательность - 5, за логику -, 2
Напомните, а то уже подзабыли.
А вообще- то Ваде не привыкать вытаскивать "сюрпризы" из рукава.
А то там обвиняют спортсменов, найдя на их" пробах" какие- то царапины ..и.т.д
А кто следит за сохранностью проб спортсмен что ли, он отдал вам в руки, а уж что вы там с этими пробами делали, царапали( подливали, подсыпали).
И как- то быстро Родченков сбежал , провернув странные делишки, когда замаячила уголовка.( не то базу спёр, не то пробирки поцарапал...и.т.д) Всё уже мхом зарастает, но тут опять напомнили.