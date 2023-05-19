WADA наказало 203 российских спортсмена на основании базы данных московской лаборатории, 182 дела еще открыты

Теги допинг Олимпийская сборная России WADA московская антидопинговая лаборатория Витольд Банька Легкая атлетика

WADA наказало 203 российских спортсмена на основании базы данных московской лаборатории.

182 дела еще открыты. WADA получило базу данных в 2019-м году.

«Продолжающийся успех расследования является свидетельством значительной работы, проводимой отделами разведки и расследований, а также юридическим отделом.

Я также хотел бы поблагодарить международные федерации и другие антидопинговые организации, которые усердно следили за доказательствами, предоставленными им WADA, и продолжают возбуждать дела по мере необходимости.

WADA связывается со всеми соответствующими органами, участвующими в расследовании, чтобы обеспечить справедливость в отношении спортсменов по всему миру», – рассказал глава WADA Витольд Банька.

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73 комментария

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6kMz
Ответ Татьяна Бурова
182 дела ещё открыты? С какого года? Напомните, а то уже подзабыли. А вообще- то Ваде не привыкать вытаскивать "сюрпризы" из рукава. А то там обвиняют спортсменов, найдя на их" пробах" какие- то царапины ..и.т.д А кто следит за сохранностью проб спортсмен что ли, он отдал вам в руки, а уж что вы там с этими пробами делали, царапали( подливали, подсыпали). И как- то быстро Родченков сбежал , провернув странные делишки, когда замаячила уголовка.( не то базу спёр, не то пробирки поцарапал...и.т.д) Всё уже мхом зарастает, но тут опять напомнили.
Родченков сбежал от смерти, а не от уголовки. Двое его коллег стремительно умерли за неделю.
И претензии не только к пробиркам. Родченков рассказал о пробирках и дал ВАДА копию базы. ВАДА запросила у России реальную базу, чтобы понять, кто реально допингист, а Россия отдала подделку и не сильно это отрицала. Соответственно, ВАДА выносит вердикты по той базе, что им передал Родченков, т.к. Россия отказалась сотрудничать.

Удобно говорить, что ВАДА виновато, что Родченков сбежал, что доказательств допинга нет, вот только зачем Россия базу подделала, если всё было чисто? Тоже русофобия какая-нибудь?
+35
-6
+29
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justbored
Вот уж нашли золотую жилу действительно. Ещё лет на 10 хватит.
+24
-6
+18
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Ебздрогыч
Это естественные последствия действовавшей государственной системы поддержки допинга. Наши сейчас будут все сваливать на политику и коварных англосаксов, чтобы перевести стрелки
+68
-50
+18
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Olga.t
Ответ Adeen
Ну ты же понимаешь, что такая система есть во всех странах? Особенно пипец в США и прочих норвегиях. Но политика такова, что со всего размаха хреначат Россию. Целенаправленно и много лет. С одной стороны, конечно, ужасно, что почти все спортсмены мира, в том числе российские, сидят на том или ином допинге. С другой стороны - крайне отвратительны это глобальное лицемерие, враньё и покрывательство спортсменов, когда русских долбят за любой пук. Грустно это всё.
В чём-то вы безусловно правы.
Но мне кажется, что надо приводить в порядок антидопинговые меры в собственной стране, а не ссылаться "что у других тоже".
+28
-14
+14
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velvetdust2008
Ответ Люблю Женьку
Кому это сейчас интересно 🤷‍♀️🤦‍♀️
Всем должно быть. Сотни пойманных спортсменов на государственной программе допинга - это навека останется в истории
+14
-3
+11
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Владддд
Ответ Adeen
Ну ты же понимаешь, что такая система есть во всех странах? Особенно пипец в США и прочих норвегиях. Но политика такова, что со всего размаха хреначат Россию. Целенаправленно и много лет. С одной стороны, конечно, ужасно, что почти все спортсмены мира, в том числе российские, сидят на том или ином допинге. С другой стороны - крайне отвратительны это глобальное лицемерие, враньё и покрывательство спортсменов, когда русских долбят за любой пук. Грустно это всё.
Какие ваши доказательства? Кроме оголтелая евро- и америкофобии?
+14
-5
+9
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Camry163
Ответ Татьяна Бурова
182 дела ещё открыты? С какого года? Напомните, а то уже подзабыли. А вообще- то Ваде не привыкать вытаскивать "сюрпризы" из рукава. А то там обвиняют спортсменов, найдя на их" пробах" какие- то царапины ..и.т.д А кто следит за сохранностью проб спортсмен что ли, он отдал вам в руки, а уж что вы там с этими пробами делали, царапали( подливали, подсыпали). И как- то быстро Родченков сбежал , провернув странные делишки, когда замаячила уголовка.( не то базу спёр, не то пробирки поцарапал...и.т.д) Всё уже мхом зарастает, но тут опять напомнили.
Ну так если Родченков всех сдал, так было что сдавать, значит.
Дела тянутся ещё с 2015-16 годов.
И помнится, один великий национальный лидер защищать спортсменов, как все ждали, не стал. Напротив, благодарил WADA что те открыли глаза на проблему и обещал сурово карать допингистов. Потом под белым флагом всех отправил выступать.
Почему-то у "патриотов" разрывало не от этого.
+16
-8
+8
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Olga.t
Ответ khinskiy
Если московская лаборатория вносила в базу допингистов, то их награждать нужно, а не наказывать. Мне кажется, что сокрытие допинга это как раз невнесение в базу.
Эти герои передали Вада поддельную, вычищенную базу.
+9
-2
+7
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Ketanest
Ответ Adeen
Ну ты же понимаешь, что такая система есть во всех странах? Особенно пипец в США и прочих норвегиях. Но политика такова, что со всего размаха хреначат Россию. Целенаправленно и много лет. С одной стороны, конечно, ужасно, что почти все спортсмены мира, в том числе российские, сидят на том или ином допинге. С другой стороны - крайне отвратительны это глобальное лицемерие, враньё и покрывательство спортсменов, когда русских долбят за любой пук. Грустно это всё.
Все воруют, и я ворую ( оправдывался преступник на суде)
+9
-3
+6
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Adeen
Ответ Ебздрогыч
Это естественные последствия действовавшей государственной системы поддержки допинга. Наши сейчас будут все сваливать на политику и коварных англосаксов, чтобы перевести стрелки
Ну ты же понимаешь, что такая система есть во всех странах? Особенно пипец в США и прочих норвегиях. Но политика такова, что со всего размаха хреначат Россию. Целенаправленно и много лет.
С одной стороны, конечно, ужасно, что почти все спортсмены мира, в том числе российские, сидят на том или ином допинге.
С другой стороны - крайне отвратительны это глобальное лицемерие, враньё и покрывательство спортсменов, когда русских долбят за любой пук.
Грустно это всё.
+45
-39
+6
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Leo Bonart
Ответ Макар Телятгонялов
Кого наказали то, где фамилии? Желательно известные.
Ну вот Устюгов
Пробы нет, база даже CAS не предъявлена, лаборатория просто не делает те тесты, которые якобы позитивны, но дисквал нарисовали
Просто сосание из пальца
+5
0
+5
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Dmona1
Это не успех, а руссофобский бред. База мутная. Родченков уже в Штатах её и корректировал.
Ничего. История всё расставит по своим местам
+10
-5
+5
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Ilia Bondarenko
Ответ Владддд
Какие ваши доказательства? Кроме оголтелая евро- и америкофобии?
никаких, очередной бред от «этожедругое»
+8
-5
+3
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Olga.t
Ответ reteka
В Италии допинговых случаев за ГОД в 2 раза больше, чем всех российских спортсменов уличённых в применении допинга на основе этой базы. Вот где государственная система поддержки допинга.
Может в Италии ловят допингистов и не покрывают их?
+4
-1
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Ру7евоЙ
Они похоже собрались "расследовать" до конца столетия. Прошла уже не одна Олимпиада, исчезают страны, падают метеориты, материки раскалываются на части, а эти расследователи никак не закончат свое "расследование"..
+4
-2
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VintDV
Вот Родченко что там делал а.Химик-любитель с товарищем Мутным:))
+2
0
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Olga.t
Ответ Люблю Женьку
Кому это сейчас интересно 🤷‍♀️🤦‍♀️
По меньшей мере тем 182, кто ещё в подвешенном состоянии.
+3
-1
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Dizzod
Ответ reteka
Там сам Родченков и его сестра допинг и поставляли.
и базу подделали, удаленно из Америки.
+3
-1
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LoyalManc
Ответ reteka
В Италии допинговых случаев за ГОД в 2 раза больше, чем всех российских спортсменов уличённых в применении допинга на основе этой базы. Вот где государственная система поддержки допинга.
1. Наличие допинговых случаев никак не доказывает, что это все покрывалось государством.
2. То, что ты знаешь про все эти случаи как раз наоборот доказывает, что государственной программы не было, потому что их блин вскрыли и расследуют.

За наблюдательность - 5, за логику -, 2
+2
0
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Татьяна Бурова
182 дела ещё открыты? С какого года?
Напомните, а то уже подзабыли.
А вообще- то Ваде не привыкать вытаскивать "сюрпризы" из рукава.
А то там обвиняют спортсменов, найдя на их" пробах" какие- то царапины ..и.т.д
А кто следит за сохранностью проб спортсмен что ли, он отдал вам в руки, а уж что вы там с этими пробами делали, царапали( подливали, подсыпали).
И как- то быстро Родченков сбежал , провернув странные делишки, когда замаячила уголовка.( не то базу спёр, не то пробирки поцарапал...и.т.д) Всё уже мхом зарастает, но тут опять напомнили.
+17
-15
+2
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Чиф
Родю покажите !!!
+3
-2
+1
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Дэн Селедкин
WADA наказало спортсменов которые и так никуда не едут... Хм... С таким же успехом могли бы запретить евреям есть сало... Боятся что про них забудут?
+6
-5
+1
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Чиф
НАТО осталось недолго ..
+4
-3
+1
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Pasa Muromcev
Российские спортсмены у себя в стране будут одни из первых,кто поймёт принцип неотвратимости наказания за совершённые преступления.Жаль, что большинство чиновников,кто участвовал в этом массовом обмане, избегут наказание. Или я не прав, господин мутко?
+9
-8
+1
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Макар Телятгонялов
Кого наказали то, где фамилии? Желательно известные.
+2
-1
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