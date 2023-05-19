WADA наказало 203 российских спортсмена на основании базы данных московской лаборатории.

182 дела еще открыты. WADA получило базу данных в 2019-м году.

«Продолжающийся успех расследования является свидетельством значительной работы, проводимой отделами разведки и расследований, а также юридическим отделом.

Я также хотел бы поблагодарить международные федерации и другие антидопинговые организации, которые усердно следили за доказательствами, предоставленными им WADA, и продолжают возбуждать дела по мере необходимости.

WADA связывается со всеми соответствующими органами, участвующими в расследовании, чтобы обеспечить справедливость в отношении спортсменов по всему миру», – рассказал глава WADA Витольд Банька.