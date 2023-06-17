Серебряный призер Олимпиады доминиканец Лугелин Сантос отстранен за фальсификацию паспортных данных

Призер Олимпиады Лугелин Сантос отстранен от соревнований за фальсификацию данных в паспорте.

Решение принято Независимым органом по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU).

В паспорте доминиканца указана дата рождения на год меньше, чем в действительности.

«Я сожалею о том, что произошло. Не желая уклоняться от ответственности, хочу объяснить, что в те годы я был молодым человеком, мне не было 18 лет, мои ресурсы были весьма ограничены и уровень образования низок.

Я просто следовал указаниям тех, кто руководил моей спортивной карьерой.

Сейчас я отстранен от всех соревнований и соблюдаю этот запрет. Надеюсь, этот пример послужит уроком для начинающих спортсменов, чтобы они придерживались принципов честной игры», – прокомментировал Сантос.

Сантос, которому по паспорту 30 лет, является серебряным призером Олимпиады-2012 в беге на 400 м, серебряным призером Игр-2020 в Токио в эстафете 4x400 м.