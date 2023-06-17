Серебряный призер Олимпиады доминиканец Лугелин Сантос отстранен за фальсификацию паспортных данных

Теги Бег дисквалификации Лугелин Сантос AIU сборная Доминики жен Легкая атлетика

Призер Олимпиады Лугелин Сантос отстранен от соревнований за фальсификацию данных в паспорте.

Решение принято Независимым органом по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU). 

В паспорте доминиканца указана дата рождения на год меньше, чем в действительности.

«Я сожалею о том, что произошло. Не желая уклоняться от ответственности, хочу объяснить, что в те годы я был молодым человеком, мне не было 18 лет, мои ресурсы были весьма ограничены и уровень образования низок.

Я просто следовал указаниям тех, кто руководил моей спортивной карьерой.

Сейчас я отстранен от всех соревнований и соблюдаю этот запрет. Надеюсь, этот пример послужит уроком для начинающих спортсменов, чтобы они придерживались принципов честной игры», – прокомментировал Сантос. 

Сантос, которому по паспорту 30 лет, является серебряным призером Олимпиады-2012 в беге на 400 м, серебряным призером Игр-2020 в Токио в эстафете 4x400 м.

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