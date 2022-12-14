Олимпийский чемпион в эстафете 4х400 м Рэндольф Росс дисквалифицирован на 3 года за пропуск допинг-тестов и подделку электронного письма

Американский бегун Рэндольф Росс дисквалифицирован на три года за нарушение антидопинговых правил.

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике Athletics Integrity Unit (AIU) сообщает, что Росс пропустил три допинг-теста в течение 12 месяцев.

Легкоатлет предоставил копию автоматического электронного письма, «предположительно подтверждающего обновление информации о его местонахождении за соответствующий период». На допросе с участием представителей AIU спортсмен «немедленно признал», что изменил электронное письмо.

Дисквалификация Росса продлится до 30 июня 2025 года.

Росс – олимпийский чемпион Токио-2020 в эстафете 4х400 метров. В финальном забеге он не участвовал.