Матыцин о недопуске россиян: «Уверен, что градус снизится, мы будем выступать, но проситься куда-то и кого-то умолять мы не будем»

Теги Владимир Путин сборная России тхэквондо Олег Матыцин Министерство спорта России Владислав Ларин Максим Храмцов чемпионат мира по тхэквондо Единоборства

Олег Матыцин заявил, что Россия не должна «проситься» на международные соревнования.

«Считаю необходимым вести равноправный диалог со всеми федерациями, не надо никуда проситься. Я против дискриминации, в том числе по нейтральному статусу. Некоторые федерации также предлагают подписывать некоторые декларации, что является абсолютно недопустимым.

Ну не допустили Ларина и Храмцова (олимпийские чемпионы по тхэквондо, которые были отстранены от ЧМ – Sports.ru). Кому от этого плохо? Они понизили конкуренцию, не допустив них. Уверен, что градус снизится, мы будем выступать, но проситься куда-то и кого-то умолять мы не будем.

Мы – самодостаточная страна, были предложены Игры БРИКС, президент одобрил эту инициативу. Мы будем приглашать не только страны БРИКС. Нужно показать, что спорт является объединяющим фактором», – сказал министр спорта РФ Матыцин во время Петербургского экономического форума (ПМЭФ).

МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Russ Ivan
Хорошо быть Матыциным, ни за что не отвечаешь, ничего не делаешь, несёшь ахинею и получаешь деньги...
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
igls54
Градус снижается только в водке, разбавленной водой
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярый ненавистник
Сейчас будет классическое «Надо Потерпеть»
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
U
По тому, что он несёт похоже, что он как раз неудачно понизил градус.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон
Ответ Russ Ivan
Хорошо быть Матыциным, ни за что не отвечаешь, ничего не делаешь, несёшь ахинею и получаешь деньги...
Живешь полностью за госсчет, красота
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лека-Лека
Как этот жулик задержался в министрах?
Бред несет.
А "умолять" надо другими способами.
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей
Все посты ему пишет искусственный интеллект, не в обиду интеллекту
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Olga.t
Матицын полагает, что умолять нас вернуться будет мировой спорт...
А на коленях будут ползать?
БРИКСу это точно надо??
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
АГОШКИН Алексей
За чей счёт весь этот банкет с приглашением стран БРИКС,может в какой нибудь другой стране проведёте,на пенсии денег нет,возраст подняли,деньги есть,но не про нашу честь!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
HRYNDEL
Матыцин не понижай градус, а то и так больная голова ещё сильней болеть будет!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ekku
Ответ Russ Ivan
Хорошо быть Матыциным, ни за что не отвечаешь, ничего не делаешь, несёшь ахинею и получаешь деньги...
Разве бывший уголовник может что то другое сказать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий