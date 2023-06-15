Матыцин о недопуске россиян: «Уверен, что градус снизится, мы будем выступать, но проситься куда-то и кого-то умолять мы не будем»

Олег Матыцин заявил, что Россия не должна «проситься» на международные соревнования.

«Считаю необходимым вести равноправный диалог со всеми федерациями, не надо никуда проситься. Я против дискриминации, в том числе по нейтральному статусу. Некоторые федерации также предлагают подписывать некоторые декларации, что является абсолютно недопустимым.

Ну не допустили Ларина и Храмцова (олимпийские чемпионы по тхэквондо, которые были отстранены от ЧМ – Sports.ru). Кому от этого плохо? Они понизили конкуренцию, не допустив них. Уверен, что градус снизится, мы будем выступать, но проситься куда-то и кого-то умолять мы не будем.

Мы – самодостаточная страна, были предложены Игры БРИКС, президент одобрил эту инициативу. Мы будем приглашать не только страны БРИКС. Нужно показать, что спорт является объединяющим фактором», – сказал министр спорта РФ Матыцин во время Петербургского экономического форума (ПМЭФ).

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