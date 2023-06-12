Анастасия Мирончик-Иванова: «Давно предлагаю провести в Минске турнир с участием спортсменов Беларуси и России. Это был бы старт с очень сильной конкуренцией»

Теги прыжки в длину сборная Беларуси жен Анастасия Мирончик-Иванова ТАСС Легкая атлетика

Чемпионка Беларуси Мирончик-Иванова предложила провести совместный с россиянами турнир.

Анастасия Мирончик-Иванова – шестикратная чемпионка Беларуси в прыжках в длину, бронзовый призер ЧМ-2011. 

«Я давно предлагаю провести в Минске большой совместный турнир с участием всех сильнейших спортсменов Беларуси и России. Это был бы старт с очень сильной конкуренцией и потрясающей атмосферой.

У нас бы получился альтернатива международным турнирам, идеальный вариант, считаю.

Мне очень плохо без международных стартов, что напрямую отражается и на моих результатах.

Мои болельщики продолжают ждать от меня далеких прыжков, но в отсутствие сильной внутренней конкуренции и без эмоций от участия в турнирах за рубежом мне тяжело», — сказала Мирончик-Иванова.

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1 комментарий

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Vlad Zakirov
Чувствуется в школе много прогулок было, с башнями Крылова незнакомка, или их нет в программе?
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