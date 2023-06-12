Анастасия Мирончик-Иванова: «Давно предлагаю провести в Минске турнир с участием спортсменов Беларуси и России. Это был бы старт с очень сильной конкуренцией»

Чемпионка Беларуси Мирончик-Иванова предложила провести совместный с россиянами турнир.

– шестикратная чемпионка Беларуси в прыжках в длину, бронзовый призер ЧМ-2011.

«Я давно предлагаю провести в Минске большой совместный турнир с участием всех сильнейших спортсменов Беларуси и России. Это был бы старт с очень сильной конкуренцией и потрясающей атмосферой.

У нас бы получился альтернатива международным турнирам, идеальный вариант, считаю.

Мне очень плохо без международных стартов, что напрямую отражается и на моих результатах.

Мои болельщики продолжают ждать от меня далеких прыжков, но в отсутствие сильной внутренней конкуренции и без эмоций от участия в турнирах за рубежом мне тяжело», — сказала Мирончик-Иванова.