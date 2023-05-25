12 июня в Твери пройдет легкоатлетический турнир с участием российских и белорусских спортсменов

Белорусские спортсмены выступят на легкоатлетическом турнире в Твери 12 июня.

Об этом сообщил директор соревнований Роман Маренков.

«В этом году наш турнир впервые приобретет статус международного. В Тверь собираются приехать ведущие легкоатлеты Беларуси.

Речь идет о прыгунах с шестом и Матвее Волкове, а также о призере чемпионата мира в прыжках в длину .

Также в Твери планирует выступить бронзовый призер чемпионата в прыжках в длину Артем Гурин», – сказал Маренков.

На турнире также планируют выступить известные российские легкоатлеты: чемпион мира в прыжках в длину , серебряный призер Олимпиады-2012 Елена Соколова и серебряный призер чемпионата Европы в прыжках с шестом .