12 июня в Твери пройдет легкоатлетический турнир с участием российских и белорусских спортсменов

Теги прыжки в длину прыжки с шестом Сборная Беларуси сборная Беларуси жен Елена Соколова Александр Меньков Анастасия Мирончик-Иванова Ирина Жук Тимур Моргунов Матвей Волков Легкая атлетика

Белорусские спортсмены выступят на легкоатлетическом турнире в Твери 12 июня.

Об этом сообщил директор соревнований Роман Маренков.

«В этом году наш турнир впервые приобретет статус международного. В Тверь собираются приехать ведущие легкоатлеты Беларуси.

Речь идет о прыгунах с шестом Ирине Жук и Матвее Волкове, а также о призере чемпионата мира в прыжках в длину Анастасии Мирончик-Ивановой.

Также в Твери планирует выступить бронзовый призер чемпионата Беларуси в прыжках в длину Артем Гурин», – сказал Маренков. 

На турнире также планируют выступить известные российские легкоатлеты: чемпион мира в прыжках в длину Александр Меньков, серебряный призер Олимпиады-2012 Елена Соколова и серебряный призер чемпионата Европы в прыжках с шестом Тимур Моргунов

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