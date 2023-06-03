Прыгун в высоту Илья Иванюк повторил лучший результат сезона в мире на турнире в Брянске

Теги сборная России прыжки в высоту Илья Иванюк Легкая атлетика

Прыгун в высоту Илья Иванюк повторил лучший результат сезона в мире на турнире в Брянске.

Спортсмен выиграл чемпионат Центрального федерального округа по легкой атлетике с результатом 2,33 м.

Такой же результат в сезоне показали австралиец Джоел Байден (4 марта) и американец Джувон Харрисон (1 апреля).

«С погодой повезло, по прогнозу стояла гроза, я настраивался прыгать в дождик, на высоту до 2,15 м. Ветер был довольно сильный, но больше попутный. До планки в 2,21 м была конкуренция, но эта высота покорилась только мне. Принял решение поставить 2,30 м, чтобы опередить начало дождя, да и силы не тратить на проходные высоты.

Только в третьей попытке смог подстроиться правильно и преодолеть рубеж. Затем попросил 2,33 м поставить, просто проверить силы, но так как предыдущие 2,30 м был взяты с третьей попытки, на адреналине 2,33 м одолел с первой попытки, получилось довольно легко.

Затем попробовал 2,36 м, но устал, пробежал и закончил. Возможно, при конкуренции времени на отдых было бы больше, я бы попытался преодолеть», – рассказал Иванюк.

Иванюк – бронзовый призер чемпионата мира-2019.

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1 комментарий

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Юрий Костыгин
Это хорошо. Ждём очную встречу с Даниилом.
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