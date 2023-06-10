Илья Иванюк: «В мужских прыжках в высоту самые сильные – Россия и Беларусь. Если к нам захотят присоединиться Тамбери и Баршим, милости просим, приезжайте и прыгайте»

Теги сборная России прыжки в высоту Мемориал братьев Знаменских Сборная Беларуси сборная Италии чемпионат Беларуси Мутаз Баршим Илья Иванюк сборная Катара сборная Турции Джанмарко Тамбери Максим Недосеков Дмитрий Набоков Легкая атлетика

Прыгун в высоту Илья Иванюк прокомментировал победу на Мемориале братьев Знаменских.

Иванюк выиграл с результатом 2,24 м, вторым стал Альперен Асет из Турции, третье место занял Никита Анищенков.

«Я желал ему (Асету) удачи, все-таки для него 2,29 были бы очень хорошим результатом, который близок к личному рекорду. Хотелось бы, чтобы он взял эту высоту, но не получилось.

К сожалению, с таким скромным результатом я занял первое место. Извините, болельщики, что я не оправдал ваши ожидания», – сказал Иванюк.

«К нам стали приезжать иностранные спортсмены, это уже здорово. Мемориал Знаменских уже стал международным соревнованием, здесь вместе с нами выступают белорусы и турки.

Все-таки в мужских прыжках в высоту самые сильные – это Россия и Беларусь. Если к нам захотят присоединиться [Джанмарко] Тамбери и [Мутаз] Баршим, милости просим, приезжайте и прыгайте.

Было бы неплохо, если бы некоторые этапы проходили в ближнем зарубежье, например, в Минске. Местный стадион «Динамо» является одной из самых любимых моих арен.

Хочу выступить на чемпионате Беларуси и посоревноваться с местными прыгунами Димой Набоковым и Максимом Недосековым», – добавил он.

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