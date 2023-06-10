Илья Иванюк: «В мужских прыжках в высоту самые сильные – Россия и Беларусь. Если к нам захотят присоединиться Тамбери и Баршим, милости просим, приезжайте и прыгайте»

Прыгун в высоту Илья Иванюк прокомментировал победу на Мемориале братьев Знаменских.

выиграл с результатом 2,24 м, вторым стал Альперен Асет из Турции, третье место занял Никита Анищенков.

«Я желал ему (Асету) удачи, все-таки для него 2,29 были бы очень хорошим результатом, который близок к личному рекорду. Хотелось бы, чтобы он взял эту высоту, но не получилось.

К сожалению, с таким скромным результатом я занял первое место. Извините, болельщики, что я не оправдал ваши ожидания», – сказал Иванюк.

«К нам стали приезжать иностранные спортсмены, это уже здорово. Мемориал Знаменских уже стал международным соревнованием, здесь вместе с нами выступают белорусы и турки.

Все-таки в мужских прыжках в высоту самые сильные – это Россия и Беларусь. Если к нам захотят присоединиться [ ] Тамбери и [Мутаз] , милости просим, приезжайте и прыгайте.

Было бы неплохо, если бы некоторые этапы проходили в ближнем зарубежье, например, в Минске. Местный стадион «Динамо» является одной из самых любимых моих арен.

Хочу выступить на чемпионате и посоревноваться с местными прыгунами Димой Набоковым и », – добавил он.