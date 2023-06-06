Главный тренер сборной России по тхэквондо: «На ЧМ в Баку по отношению к нашей команде абсолютно не было каких-либо моментов недоброжелательности»

Главный тренер сборной России по тхэквондо рассказал об атмосфере на чемпионате мира.

Турнир завершился в Баку 4 июня. Россияне завоевали одну золотую и четыре бронзовые медали.

«На чемпионате мира в Баку по отношению к нашей команде абсолютно не было каких-либо моментов недоброжелательности. Если брать предыдущие турниры, на которых мы выступали раньше (до отстранения), то в Баку мы вернулись в ту же самую комфортную атмосферу.

К нам подходили многие – и президенты национальных федераций, и тренеры, и спортсмены. Говорили, что очень рады нашему возвращению. Ничего за это время не изменилось, отношение к нам осталось такое же доброжелательное, как и прежде.

Максим Храмцов и Владислав Ларин были с нами, они помогали и тренерскому составу, и ребятам, так как являются самими титулованными нашими спортсменами и обладают огромным международным опытом. Они подставили свое плечо и были вместе с командой.

Максим и Владислав также корректно и доброжелательно общались со всеми, в том числе со своими конкурентами. Никаких инцидентов по отношению к нам не было, все прошло, как обычно, в рабочем порядке», – сказал Вадим Иванов.